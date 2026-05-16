TuS Hilter kehrt in die Bezirksliga zurück

Der TuS Hilter hat die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Mit einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen die Reserve des VfR Voxtrup sicherte sich die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden bereits drei Spieltage vor dem Saisonende die Meisterschaft. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel aufseiten der Gastgeber keine Grenzen mehr. Spieler, Trainerteam und zahlreiche Fans feierten den Aufstieg gemeinsam auf dem Rasen.
Während beim TuS Hilter die Freude über eine starke Saison überwog, herrschte bei den Gästen Enttäuschung. Der VfR Voxtrup II steckt weiterhin tief im Tabellenkeller fest und kann den Klassenerhalt nur noch rechnerisch erreichen. Dennoch zeigte sich die Mannschaft kämpferisch und will die verbleibenden Spiele nutzen, um die minimale Chance auf den Ligaverbleib zu wahren.
Die Partie begann zunächst sehr verhalten. Hilter übernahm zwar früh die Kontrolle über Ballbesitz und Spielaufbau, fand gegen die kompakt stehenden Gäste jedoch nur selten Lücken. Der VfR Voxtrup II verteidigte diszipliniert, zog sich weit in die eigene Hälfte zurück und machte die Räume im Zentrum eng. Dadurch entwickelte sich zunächst ein Spiel mit wenigen klaren Torchancen.
Gleichzeitig setzte Voxtrup immer wieder auf schnelles Umschaltspiel. Nach Ballgewinnen versuchten die Gäste über Konter zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen und sorgten damit vereinzelt für Entlastung. Insgesamt blieb die Begegnung jedoch lange ausgeglichen, auch weil Hilter im letzten Drittel häufig die Präzision fehlte.
Als sich beide Mannschaften bereits mit einem torlosen Halbzeitstand abgefunden hatten, fiel kurz vor dem Pausenpfiff doch noch die Führung für den Tabellenführer. Nach einer gelungenen Kombination setzte sich Meik Schäfer auf der Außenbahn durch und bediente Lennart Holzmann, der den Ball zur wichtigen 1:0-Führung verwertete. Der Treffer wurde von Spielern und Zuschauern entsprechend lautstark gefeiert und gab dem Gastgeber zusätzliche Sicherheit.
Direkt nach Wiederbeginn legte Hilter nach. Meik Schäfer traf mit einem Freistoß aus rund 20 Metern sehenswert zum 2:0 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Der Gastgeber kontrollierte anschließend das Spielgeschehen, ließ Ball und Gegner laufen und ließ defensiv kaum noch etwas zu. In der Schlussphase verlor die Partie durch zahlreiche Wechsel etwas an Spielfluss, am souveränen Erfolg des neuen Meisters änderte das jedoch nichts mehr.
„Man hat den Jungs die Nervosität angemerkt und Voxtrup hat sehr, sehr gut und kompakt verteidigt. Zudem haben sie gut umgeschaltet. Wir machen die Tore zu den goldrichtigen Zeitpunkten und haben danach nichts mehr zugelassen. Ich ziehe den Hut vor den Jungs für eine richtig gute Saison“, sagte Hilter-Trainer Patrick van der Sanden nach dem Schlusspfiff.
Auch Voxtrups Trainer Hugo Sobral fand anerkennende Worte für den Gegner. „Erst einmal Glückwunsch an Patrick van der Sanden und den TuS Hilter für den verdienten Aufstieg und die verdiente Meisterschaft“, erklärte der Coach. Gleichzeitig lobte er den Auftritt seiner eigenen Mannschaft trotz der Niederlage. „Wir haben es Hilter über 90 Minuten schwer gemacht und kassieren die Tore zu den Zeitpunkten, die richtig weh tun. Unser Kader war sehr dünn, aber jeder hat alles gegeben. Wir haben noch vier Spiele und solange der Ball rollt, werden wir alles geben, um Punkte einzufahren.“