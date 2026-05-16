TuS Hilter kehrt in die Bezirksliga zurück Vorzeitige Meisterschaft nach 2:0-Erfolg gegen den VfR Voxtrup II – Gäste kämpfen weiter um den Klassenerhalt von Michael Eggert · Heute, 12:22 Uhr · 0 Leser

Jubelfeier beim Bezirksliga-Aufsteiger TUS Hilter – Foto: Matthias Conrad / TUS Hilter

Der TuS Hilter hat die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Mit einem verdienten 2:0-Heimsieg gegen die Reserve des VfR Voxtrup sicherte sich die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden bereits drei Spieltage vor dem Saisonende die Meisterschaft. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel aufseiten der Gastgeber keine Grenzen mehr. Spieler, Trainerteam und zahlreiche Fans feierten den Aufstieg gemeinsam auf dem Rasen.

Während beim TuS Hilter die Freude über eine starke Saison überwog, herrschte bei den Gästen Enttäuschung. Der VfR Voxtrup II steckt weiterhin tief im Tabellenkeller fest und kann den Klassenerhalt nur noch rechnerisch erreichen. Dennoch zeigte sich die Mannschaft kämpferisch und will die verbleibenden Spiele nutzen, um die minimale Chance auf den Ligaverbleib zu wahren. Die Partie begann zunächst sehr verhalten. Hilter übernahm zwar früh die Kontrolle über Ballbesitz und Spielaufbau, fand gegen die kompakt stehenden Gäste jedoch nur selten Lücken. Der VfR Voxtrup II verteidigte diszipliniert, zog sich weit in die eigene Hälfte zurück und machte die Räume im Zentrum eng. Dadurch entwickelte sich zunächst ein Spiel mit wenigen klaren Torchancen.

Gleichzeitig setzte Voxtrup immer wieder auf schnelles Umschaltspiel. Nach Ballgewinnen versuchten die Gäste über Konter zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen und sorgten damit vereinzelt für Entlastung. Insgesamt blieb die Begegnung jedoch lange ausgeglichen, auch weil Hilter im letzten Drittel häufig die Präzision fehlte. Als sich beide Mannschaften bereits mit einem torlosen Halbzeitstand abgefunden hatten, fiel kurz vor dem Pausenpfiff doch noch die Führung für den Tabellenführer. Nach einer gelungenen Kombination setzte sich Meik Schäfer auf der Außenbahn durch und bediente Lennart Holzmann, der den Ball zur wichtigen 1:0-Führung verwertete. Der Treffer wurde von Spielern und Zuschauern entsprechend lautstark gefeiert und gab dem Gastgeber zusätzliche Sicherheit.