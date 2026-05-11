TuS Hilter gibt den Zugang Alex Gerard Yai ab Sommer vom OSC bekannt

Neuzugang Alex Yari – Foto: Matthias Conrad / TUS Hilter

Der TuS Hilter hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Alex Gerard Yai wechselt vom OSC an die Deldener Straße und soll den Kader des Bezirksligisten verstärken.

Der Verein beschreibt den Neuzugang als vielseitig einsetzbaren Spieler, der vor allem durch Spielintelligenz und Tempo auffällt. Zudem hebt der TuS die Mentalität des Offensivspielers hervor, die gut zur Mannschaft passe. Yai soll ab Sommer Teil des Teams sein und in der Bezirksliga neue Impulse setzen.

Mit der Verpflichtung setzt der TuS Hilter seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit fort.