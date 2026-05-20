TUS Hilter gewinnt deutlich in Lüstringen Tappmeyer trifft doppelt für den Meister von Michael Eggert · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Marcus Fischer

Der bereits feststehende Meister der Kreisliga Osnabrück Staffel B setzt seine Erfolgsserie mit einem 5:1-Auswärtssieg fort.

Der TUS Hilter hat seine Abschiedstour als Meister der Kreisliga Osnabrück Staffel B mit einem klaren Auswärtserfolg fortgesetzt. Beim SC Lüstringen gewann die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden mit 5:1, wobei das Ergebnis den Spielverlauf nach Einschätzung beider Trainer nur bedingt widerspiegelte. Die Gäste gingen nach einer halben Stunde in Führung. Nach einem Eckball von Alexander Niendieck setzte sich Erik Steenken im Strafraum durch und traf per Kopf zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Jonas Tappmeyer mit seinem 22. Saisontor auf 2:0.

Der SC Lüstringen kam nach dem Seitenwechsel noch einmal zurück ins Spiel. Kevin Schmidt verkürzte nach rund einer Stunde auf 1:2. Die Antwort des Tabellenführers folgte jedoch unmittelbar: Jonas Tappmeyer stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgten Kevin Witt und Ibrahim Halil Karkasli mit zwei weiteren Treffern für den Endstand.

Jonas Tappmeyer ist nicht zu stoppen - 2 Tore für TUS Hilter. – Foto: Fupa

„Der SC Lüstringen hat uns heute alles abverlangt und das Ergebnis spiegelt nicht unbedingt den Spielverlauf wider, auch wenn es über 90 Minuten verdient war. Vielen Dank an Can und sein Team für die feine Geste vor dem Spiel“, sagte Hilters Trainer Patrick van der Sanden nach der Partie.