TUS Hilter dreht 0:2-Rückstand gegen Kloster Oesede

Der TuS Hilter gewann nach 0:2-Rückstand gegen den VFL Kloster Oesede am Ende noch 3:2 und setzt sich mit neun Punkten aus drei Spielen an die Tabellenspitze. RW Sutthausen und TUS bleiben nach dem 1:1-Unentschieden ungeschlagen und setzen sich mit aussichtsreicher Perspektive in der Spitzengruppe fest. Im Torfestival am Klushügel war der SV Hellern das deutlich stärkere Team und gewann gegen den personell gebeutelten Aufsteiger SV Kosova - der bei der 4:10-Niederlage zumindest in der Offensive Akzente setzen konnte - auch in der Höhe verdient. Der SuS Buer gewann das hektische Spiel gegen den SC Lüstringen nach zwei Feldverweisen für die Gäste mit 2:1. Ein über 90 Minuten intensives und ausgeglichenes Spiel, dass keinen Verlierer verdient hatte boten der BSV Holzhausen und die Spvg Niedermark.

"RW Sutthausen kam anfangs besser ins Spiel. Nach unserem Führungstreffer haben wir das Spiel zunächst im Griff. Nach dem Ausgleich gehörten die letzten Minuten vor der Pause wieder den Gastgebern. In der zweiten Halbzeit haben beide Mannschaften immer wieder einzelne gefährliche Situationen. Da der Gegner insgesamt ein leichtes Chancenplus hatte, können wir mit dem 1:1 heute leben,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann (TUS Glane) nach dem Spiel.

TUS Hilter - VFL Kloster Oesede 3:2 (2:2)

Der VFL Kloster Oesede führte im Topspiel beim TUS Hilter nach einer halben Stunde durch Koch und D. Hülsmann bereits mit 2:0, mußte aber noch vor der Pause

den Ausgleich hinnehmen und kassierte eine Viertelstunde vom dem Ende noch den entscheidenden Gegentreffer zum 3:2 für den TUS Hilter.

"Unter dem Strich ein verdienter Sieg. Wir machen in der ersten Halbzeit zwei individuelle Fehler die zu den Gegentoren führen. Bis dahin waren wir eigentlich sehr sehr gut im Spiel.

Haben den Ball und Gegner kontrolliert. Machen mit einem Elfmeter das 1:2 und nach einer spielerisch richtig guten Situation das 2:2. Ich habe den Jungs in der Halbzeitpause gesagt,

so wie wir Fußball spielen, dass ich damit sehr zufrieden bin und das wir seit vielen Wochen nicht mehr so gut gespielt haben was dem Ballbesitz angeht, dass wir einfach nur diese einfachen Fehler vermeiden müssen. Die nutzt eine Mannschaft wie Kloster dann aus. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Willenssieg. Heute muss ich meiner Mannschaft eine riesen Kompliment machen. Ein verdienter Sieg und heute sind wir alle zufrieden,“ sagte uns Trainer Patrick van der Sanden (TUS Hilter).

SV Kosova - SV Hellern 4:10 (2:6)

"Wie vermutet mussten wir auf dem kleinen Zwingerplatz auf Schotter antreten. Wir hatten uns jedoch gut darauf eingestellt und wussten genau, wie wir spielen müssen – daher kam das nicht überraschend. Der Sieg war zu keiner Phase des Spiels gefährdet. Wir freuen uns über die verdienten drei Punkte und die starke Teamleistung,“ lautet das Statement von Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern).

Spvg Niedermark - BSV Holzhausen 1:1 (0:0)

„Beide Teams starten recht abtastend in die erste Halbzeit. Haben viel Ballbesitz und können diesen aber nicht effektiv nach vorne nutzen. Niedermark kontert nach Balleroberung recht ordentlich. Sie werden außer bei ein paar Standards aber nicht sehr gefährlich. Nach der Pause erhöhen wir etwas mehr die Drehzahl und haben deutlich mehr Torchancen. Folgerichtig gehen wir dann auch in Führung. Verpassen dann trotz weiterhin guter Druckphase das zweite Tor zu machen. Durch eine blöde Standardsituation - die gar nicht zustande kommen muss - kassieren wir dann unglücklicherweise den Ausgleich. Dieser bewegt uns trotzdem weiter nicht mit den Druckphasen aufzuhören. Ab dem Zeitpunkt ist es ein Spiel, dass beide Truppen mit einem Lucky Punch entscheiden können. Passiert aber nicht und somit nehmen wir gegen Niedermark einen Punkt mit,“ lautet das Statement von Coach Michael Brand (BSV Holzhausen).

SuS Buer - SC Lüstringen 2:1 (1:1)

Bes. Vorkommnisse: 38. Min. rote Karte L. Behrendt (SCL) wg. Notbremse /90. Min. gelb-rote Karte I Bajrami

"Wir haben verdient mit 2:1 gewonnen. Lüstringen war am Anfang besser drin, aber wir haben mit einem Konter die Führung gemacht. Trotz Unterzahl kamen sie zum Ausgleich, danach haben wir das Spiel bestimmt und das 2:1 erzielt. Am Ende war es ein Sieg, den wir uns mit Kampf und Leidenschaft erarbeitet haben. Zu den Szenen nach dem Abpfiff möchten wir uns nicht äußern – das müssen andere Stellen regeln,“ sagte uns Jan Blumenberg (SuS Buer).