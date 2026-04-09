TUS Hilter dominiert – Tabellenführung weiter ausgebaut Spitzenreiter setzt sich nach frühen Rückstand eindrucksvoll durch und siegt 7:1 von Michael Eggert · Heute, 00:17 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

Die Kreisliga Osnabrück – Staffel B - kennt derzeit nur einen Meisterschaftsanwärter: TUS Hilter. Am Mittwochabend unterstrich der Spitzenreiter seine Dominanz eindrucksvoll, als er die Spvg Niedermark mit 7:1 vom Platz fegte und den Vorsprung auf die Verfolger auf zwölf Punkte ausbaute.

Dabei begann das Spiel zunächst nach Maß für die Gäste: Niklas Pieper erzielte den ersten Saisontreffer und brachte Niedermark früh in Führung. Doch der Jubel währte nur kurz. TUS Hilter fand schnell ins Spiel und übernahm nach einer halben Stunde das Kommando. Jonas Tapmeyer, Erik Steenken und Meik Schäfer drehten die Partie noch vor der Halbzeit auf 3:1. In der zweiten Halbzeit machte die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden kurzen Prozess: Innerhalb von nur fünfzehn Minuten erhöhten die Gastgeber auf 7:1. Besonders auffällig waren Jonas Tapmeyer, der dreifach traf, und Meik Schäfer mit einem Doppelpack.

Jonas Tapmeyer und Meik Schäfer teilen sich fünf Tore. – Foto: Fupa