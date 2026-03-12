TuS Hilter baut Tabellenführung mit Auswärtssieg aus 1:0-Erfolg bei SF Schledehausen – Keil trifft kurz vor der Pause von Michael Eggert · Heute, 09:33 Uhr · 0 Leser

Der TuS Hilter hat seine Tabellenführung weiter gefestigt. In einer über weite Strecken ausgeglichenen und intensiv geführten Begegnung setzte sich der Spitzenreiter mit 1:0 beim SF Schledehausen durch. Durch den Auswärtserfolg baute Hilter seinen Vorsprung auf die Verfolger auf 13 Punkte aus – allerdings bei einem mehr absolvierten Spiel.

Die Begegnung wurde von schwierigen Platzverhältnissen geprägt. Auf dem tiefen Rasen entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem beide Mannschaften nur selten zu klaren Kombinationen kamen. Die Gastgeber setzten vor allem auf schnelle Gegenstöße und Standardsituationen, während Hilter versuchte, die Partie kontrolliert zu gestalten. Der entscheidende Moment ereignete sich kurz vor dem Pausenpfiff. David Keil nutzte eine Gelegenheit und erzielte den Treffer des Tages zur Führung für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel offen. Schledehausen erhöhte phasenweise den Druck und kam zu Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht verwerten. Auch Hilter blieb bei Umschaltmomenten gefährlich, ohne jedoch nachzulegen. Schledehausens Trainer Jens Tiemann-Gorny zeigte sich nach der Partie trotz der Niederlage nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Glückwunsch an den TuS Hilter. Ein sicherlich nicht unverdienter Sieg, aber auch wir hatten unsere Momente im Spiel, die wir leider nicht in einen Torerfolg ummünzen konnten. Für unseren betriebenen Aufwand wäre auch ein Unentschieden nicht völlig unverdient gewesen. Wichtig war für uns nach den letzten Spielen eine positive Trendwende, und die ist uns zwar nicht ergebnistechnisch, aber spielerisch gelungen.“