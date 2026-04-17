TuS Hermannsburg steigt nach vier Jahren aus der Bezirksliga ab Nach der 1:13-Niederlage gegen Eintracht Munster steht der Abstieg des TuS Hermannsburg endgültig fest. von FuPa Lüneburg · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Hannig

Verlinkte Inhalte Bezirksliga 2 Hermannsburg

Der TuS Hermannsburg muss den Gang in die Kreisliga antreten. Nach der deutlichen 1:13-Niederlage gegen Eintracht Munster am vergangenen Wochenende steht der Abstieg aus der Bezirksliga Lüneburg 2 nun auch rechnerisch fest. Mit lediglich zwei Punkten aus 23 Spielen belegt die Mannschaft abgeschlagen den letzten Tabellenplatz.

Die sportliche Entwicklung hatte sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet. Nun ist klar, dass die Bezirksliga-Zeit des TuS nach vier Jahren endet. Trotz der schwierigen Saison blickt der Verein nicht nur mit Enttäuschung auf die vergangenen Monate zurück, sondern auch mit Stolz auf das Erreichte. „Die Enttäuschung über die aktuelle Saison ist im gesamten Verein spürbar. Dennoch überwiegt mit etwas Abstand auch die Dankbarkeit für eine außergewöhnliche Zeit: Vier Jahre Bezirksliga bedeuten die erfolgreichste Phase der Vereinsgeschichte, darauf darf und kann der TuS Hermannsburg weiterhin stolz sein“, schrieb der Verein auf seinem Instagram-Kanal.

Die Mannschaft will die verbleibenden Spiele dennoch nicht bedeutungslos auslaufen lassen. Der TuS Hermannsburg hat sich vorgenommen, die Saison mit Einsatz und Leidenschaft zu Ende zu bringen und sich würdig aus der Bezirksliga zu verabschieden. Ziel ist es, in den letzten Partien noch einmal das Maximum herauszuholen. Parallel dazu laufen bereits die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga. Der Verein arbeitet daran, sich frühzeitig aufzustellen und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart zu schaffen. Die ersten Zusagen für die neue Saison liegen bereits vor. Mit Niklas Koch, Rouven van Rhijn und Jonas Wedau haben drei Spieler ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.