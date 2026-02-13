TuS Hemslingen-Söhlingen: Konkurrenzfähig trotz Abstiegsrang Der TuS Hemslingen-Söhlingen steht im ersten Kreisliga-Jahr zwar auf einem Abstiegsplatz, tritt jedoch regelmäßig auf Augenhöhe an. Trainer Kevin Bartels erklärt, warum die Entwicklung stimmt und worauf es nun ankommt. von FuPa Rotenburg · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

TuS -Trainer Kevin Bartels – Foto: Lennart Blömer

Der TuS Hemslingen-Söhlingen sammelt in seiner Premierensaison in der Kreisliga Rotenburg wichtige Erfahrungen. Nach 13 Spielen stehen elf Punkte und der vorletzte Tabellenplatz zu Buche, zugleich beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer lediglich zwei Zähler. Viele enge Begegnungen und ein spürbarer Aufwärtstrend prägen die bisherige Spielzeit.

Nach Jahren in der 1. und 2. Kreisklasse misst sich die Mannschaft erstmals mit etablierten Kreisligisten. Trainer Kevin Bartels ordnet den bisherigen Verlauf entsprechend ein: „Für unser erstes Jahr in der Kreisliga sind wir mit der Art und Weise unserer Spiele schon zufrieden aber mit der Punktausbeute natürlich noch nicht. Viele Spiele haben wir auf Augenhöhe mitgespielt aber durch Kleinigkeiten leider nicht geschafft die Punkte mitzunehmen.“ Diese Einschätzung wird durch mehrere Resultate untermauert. Zum Auftakt unterlag Hemslingen-Söhlingen dem Mitaufsteiger SG Unterstedt II mit 1:2, später folgten ein 0:1 gegen den TSV Byhusen am zwölften Spieltag sowie ein 1:2 gegen den TuS Zeven. Auch gegen den aktuellen Tabellenführer FC Wörpetal lag ein Sieg in Reichweite, ehe der 2:2-Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel.

Offensiv bewegt sich der TuS im Ligavergleich im soliden Bereich. 24 Tore aus 13 Partien stehen zu Buche, auch wenn Bartels noch weiteres Potenzial in der Chancenverwertung sieht: „Da lassen wir teils noch zu viel liegen.“ Auffällig ist die unterschiedliche Bilanz in Heim- und Auswärtsspielen. In sechs Auswärtspartien kassierte die Mannschaft elf Gegentore und erzielte 14 Treffer. In sieben Heimspielen standen dagegen 22 Gegentreffer, Ligahöchstwert, bei zehn eigenen Toren. Zuletzt habe sich die Defensive jedoch generell verbessert. „Die letzten Spiele sind wir defensiv stabiler geworden, aber in dem Punkt wollen wir auch weiterhin noch besser werden.“