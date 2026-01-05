TuS Heidekrug gewinnt Bechtle Hallenmasters 2026

Die erste Mannschaft des TuS Heidekrug hat das Bechtle Hallenmasters 2026 in Wildeshausen gewonnen und sich damit den inoffiziellen Titel des Hallenkreismeisters gesichert. Nach dem frühen Aus im Vorjahr präsentierte sich das Team diesmal von Beginn an deutlich stabiler. In der Vorrunde gewann Heidekrug alle vier Spiele, sammelte zwölf Punkte und qualifizierte sich ohne Mühe für den zweiten Turniertag.
In der Hauptrunde warteten mit den Erst- und Zweitplatzierten der anderen Gruppen namhafte und teils höherklassige Gegner. Zum Auftakt gelang ein wichtiger Sieg gegen den Adelheider TV. Es folgte ein hart erkämpftes Unentschieden gegen den Kreisligisten aus Achternmeer. Gegen den Bezirksligisten VfL Stenum musste sich der TuS knapp mit 0:1 geschlagen geben. Stenum dominierte die Gruppe insgesamt deutlich und schloss sie mit einem Torverhältnis von 18:0 ab.
Im entscheidenden letzten Gruppenspiel zeigte Heidekrug jedoch noch einmal seine Qualität: Mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den Bookholzberger TB sicherte sich die Mannschaft den Einzug ins Halbfinale.
Im Halbfinale traf der TuS auf den Bezirksligisten aus Hude, Sieger der Hauptrundengruppe B und bis dahin ohne Punktverlust. Auch diese Hürde nahm Heidekrug und setzte sich mit 2:1 durch.
Das Finale entwickelte sich anschließend zu einem echten Derby-Krimi gegen den TV Jahn Delmenhorst. Nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung musste Heidekrug den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen. Die Mannschaft bewahrte jedoch die Ruhe, zog erneut auf 5:3 davon und verteidigte den Vorsprung bis in die Schlussphase. Zwar gelang dem TV Jahn noch der 5:4-Anschlusstreffer, doch mit der Schlusssirene machte Torhüter Osterloh mit einem Treffer ins leere Tor den Turniersieg endgültig perfekt.
Der Turniersieg kommt angesichts der starken Konkurrenz überraschend, ist jedoch das Resultat einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Für den Tus Heidekrug, der in der 1. Kreisklasse Oll/Del antritt, ist der Erfolg nicht nur ein Titel, sondern auch ein deutliches Ausrufezeichen für die weitere Entwicklung des Teams.