– Foto: Marie

TuS Heidekrug gewinnt Bechtle Hallenmasters 2026 Erste Mannschaft setzt sich in Wildeshausen durch und krönt ein starkes Turnierwochenende

Die erste Mannschaft des TuS Heidekrug hat das Bechtle Hallenmasters 2026 in Wildeshausen gewonnen und sich damit den inoffiziellen Titel des Hallenkreismeisters gesichert. Nach dem frühen Aus im Vorjahr präsentierte sich das Team diesmal von Beginn an deutlich stabiler. In der Vorrunde gewann Heidekrug alle vier Spiele, sammelte zwölf Punkte und qualifizierte sich ohne Mühe für den zweiten Turniertag.

In der Hauptrunde warteten mit den Erst- und Zweitplatzierten der anderen Gruppen namhafte und teils höherklassige Gegner. Zum Auftakt gelang ein wichtiger Sieg gegen den Adelheider TV. Es folgte ein hart erkämpftes Unentschieden gegen den Kreisligisten aus Achternmeer. Gegen den Bezirksligisten VfL Stenum musste sich der TuS knapp mit 0:1 geschlagen geben. Stenum dominierte die Gruppe insgesamt deutlich und schloss sie mit einem Torverhältnis von 18:0 ab. Im entscheidenden letzten Gruppenspiel zeigte Heidekrug jedoch noch einmal seine Qualität: Mit einem überzeugenden 4:1-Erfolg gegen den Bookholzberger TB sicherte sich die Mannschaft den Einzug ins Halbfinale.

Sieg im Halbfinale und dramatisches Endspiel Im Halbfinale traf der TuS auf den Bezirksligisten aus Hude, Sieger der Hauptrundengruppe B und bis dahin ohne Punktverlust. Auch diese Hürde nahm Heidekrug und setzte sich mit 2:1 durch.