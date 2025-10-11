Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Thomas Mönter
TUS Haste gelingt wichtiger Sieg im Tabellenkeller
Lennart Wulftange und Laurenz Wessel treffen doppelt
In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - gelang dem Aufsteiger TUS Haste ein wichtiger Sieg gegen den ebenfalls in Abstiegsgefahr schwebenden SC Rieste.
Mit einem Doppelschlag durch Tore von Lennart Wulftange und Yannick Blanke nach knapp einer halben Stunde Spielzeit ging der Gastgeber mit 2:0 in Führung. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit kamen die Gäste durch einen Treffer von Laurenz Wessels nach feiner Vorarbeit von Paul Röwekamp zum 1:2-Anschlußtreffer.
Doppeltorschütze für den SC Rieste - Laurenz Wessel - – Foto: Fupa
Fast postwendend stellte Lennart Wulftange mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Schlußphase gelang Laurenz Wessels mit einem verwandelten Foulelfmeter der erneute Anschlußtreffer, aber Jan Hutmacher machte kurz vor dem Abpfiff mit seinem Tor den Deckel auf die Partie.
Doppelpack für TUS Haste - Lennart Wulftange - – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
Eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft und verdient gewonnen. Leider haben wir uns die zwei Gegentore selber eingeschenkt. Das Ergebnis kann gut und gerne auch höher ausfallen," lautet das Statement von Alexander Spoida vom Trainerteam des TUS Haste.