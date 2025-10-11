– Foto: Thomas Mönter

TUS Haste gelingt wichtiger Sieg im Tabellenkeller Lennart Wulftange und Laurenz Wessel treffen doppelt Verlinkte Inhalte KL Osnabrück St. A SC Rieste TuS Haste

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - gelang dem Aufsteiger TUS Haste ein wichtiger Sieg gegen den ebenfalls in Abstiegsgefahr schwebenden SC Rieste.

Mit einem Doppelschlag durch Tore von Lennart Wulftange und Yannick Blanke nach knapp einer halben Stunde Spielzeit ging der Gastgeber mit 2:0 in Führung. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit kamen die Gäste durch einen Treffer von Laurenz Wessels nach feiner Vorarbeit von Paul Röwekamp zum 1:2-Anschlußtreffer.

Doppeltorschütze für den SC Rieste - Laurenz Wessel - – Foto: Fupa

Fast postwendend stellte Lennart Wulftange mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. In der Schlußphase gelang Laurenz Wessels mit einem verwandelten Foulelfmeter der erneute Anschlußtreffer, aber Jan Hutmacher machte kurz vor dem Abpfiff mit seinem Tor den Deckel auf die Partie.

Doppelpack für TUS Haste - Lennart Wulftange - – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel: