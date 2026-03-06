 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

TUS Haste feiert Derby-Sieg

Marc Kröger erzielt den Siegtreffer

von Michael Eggert · Gestern, 23:15 Uhr
TUS Haste feiert den Derby-Sieg
TUS Haste feiert den Derby-Sieg – Foto: Andrè Eggert

Im Stadtderby siegte der TUS Haste gegen den Nachbarn SSC Dodesheide in einem stark umkämpften Aufsteigerduell mit 1:0 Toren und kletterte in der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - auf den sechsten Tabellenplatz.

Der SSC Dodesheide II liegt mit 18 Punkten aktuell knapp über dem Strich. Die zahlreichen Fans beider Vereine sorgten für gute Stimmung. Das Hinspiel hatte der SSC Dodesheide noch mit 2:0 für sich entscheiden können.
Die Gäste waren überwiegend leicht tongebend und zielten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die nicht unverdiente Führung. Nach einem von Cederik Staub fein getretenen Eckball erzielte Marc Kröger mit einen unhaltbaren Kopfball die 1:0-Führung der Gäste.

Nach der Pause konnten die Gäste das Spiel über weite Strecken kontrollieren. Das Spiel blieb umkämpft, war phasenweise auch hektisch, aber klare Tormöglichkeiten blieben Mangelware. Am Ende gewann TUS Haste das Spiel nicht unverdient.
"Ein Spiel ohne große Torchancen. Wir nutzen direkt vor der Pause eine Ecke zur verdienten Führung. Anschließend konnten wir das Spiel kontrollieren und so die drei Punkte und den Derbysieg einfahren,“ sagte uns nach dem Spiel Alex Spoida aus dem Trainerteam des TUS Haste.