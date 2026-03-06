Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
TUS Haste feiert Derby-Sieg
Marc Kröger erzielt den Siegtreffer
von Michael Eggert · Gestern, 23:15 Uhr · 0 Leser
TUS Haste feiert den Derby-Sieg – Foto: Andrè Eggert
Im Stadtderby siegte der TUS Haste gegen den Nachbarn SSC Dodesheide in einem stark umkämpften Aufsteigerduell mit 1:0 Toren und kletterte in der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - auf den sechsten Tabellenplatz.
Der SSC Dodesheide II liegt mit 18 Punkten aktuell knapp über dem Strich. Die zahlreichen Fans beider Vereine sorgten für gute Stimmung. Das Hinspiel hatte der SSC Dodesheide noch mit 2:0 für sich entscheiden können.
Die Gäste waren überwiegend leicht tongebend und zielten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die nicht unverdiente Führung. Nach einem von Cederik Staub fein getretenen Eckball erzielte Marc Kröger mit einen unhaltbaren Kopfball die 1:0-Führung der Gäste.
Nach der Pause konnten die Gäste das Spiel über weite Strecken kontrollieren. Das Spiel blieb umkämpft, war phasenweise auch hektisch, aber klare Tormöglichkeiten blieben Mangelware. Am Ende gewann TUS Haste das Spiel nicht unverdient.
"Ein Spiel ohne große Torchancen. Wir nutzen direkt vor der Pause eine Ecke zur verdienten Führung. Anschließend konnten wir das Spiel kontrollieren und so die drei Punkte und den Derbysieg einfahren,“ sagte uns nach dem Spiel Alex Spoida aus dem Trainerteam des TUS Haste.