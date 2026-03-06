TUS Haste feiert Derby-Sieg

TUS Haste feiert den Derby-Sieg – Foto: Andrè Eggert

Im Stadtderby siegte der TUS Haste gegen den Nachbarn SSC Dodesheide in einem stark umkämpften Aufsteigerduell mit 1:0 Toren und kletterte in der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - auf den sechsten Tabellenplatz.

Der SSC Dodesheide II liegt mit 18 Punkten aktuell knapp über dem Strich. Die zahlreichen Fans beider Vereine sorgten für gute Stimmung. Das Hinspiel hatte der SSC Dodesheide noch mit 2:0 für sich entscheiden können.

Die Gäste waren überwiegend leicht tongebend und zielten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die nicht unverdiente Führung. Nach einem von Cederik Staub fein getretenen Eckball erzielte Marc Kröger mit einen unhaltbaren Kopfball die 1:0-Führung der Gäste.