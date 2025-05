TuS Haste 01 krönt starke Saison mit souveränem 5:1-Sieg und Aufstieg

Der TuS Haste 01 hat am 30. und letzten Spieltag der 1. Kreisklasse Nord B seine beeindruckende Saison mit einem klaren 5:1-Heimsieg gegen den TSV Wallenhorst II abgeschlossen. Mit dem Dreier sicherte sich die Mannschaft nicht nur den ersten Platz, sondern auch den Aufstieg in die Kreisliga – mit insgesamt 77 Punkten eine verdiente Meisterleistung.

Der TuS legte von Beginn an ein hohes Tempo vor und ging bereits in der 1. Minute durch Adrian-Leon Schöning mit 1:0 in Führung. Auch in der Folge zeigte das Team seine Offensivstärke. In der 28. Minute erhöhte Niklas Klemm auf 2:0 – ein besonderes Tor für den Mittelfeldspieler, es war sein erster Saisontreffer.

Der TSV Wallenhorst II fand gegen die druckvoll aufspielenden Gastgeber kaum ins Spiel. In der 34. Minute reagierte das Trainerduo der Gäste mit einem Wechsel: Lennard Hepke ersetzte Oliver Sifrid.