TuS Haste 01 II weiter unaufhaltsam

Am 18. Spieltag der 3. Kreisklasse Staffel C empfing die Reserve des TuS Haste 01 die vierte Mannschaft von Ballsport Eversburg. In einer engagierten Partie behielten die Hausherren die Oberhand und untermauerten ihre Ambitionen im Aufstiegskampf.

Zum Spielverlauf: Von Beginn an entwickelte sich ein typisches Spiel der unteren Kreisklasse – kampfbetont und mit viel Leidenschaft. Während die Gäste aus Eversburg versuchten, aus einer stabilen Defensive heraus Nadelstiche zu setzen, kontrollierte Haste II weitgehend das Spielgeschehen. Die Bemühungen der Gastgeber zahlten sich aus, als sie die Lücken in der Eversburger Hintermannschaft fanden und den Heimsieg unter Dach und Fach brachten.

Trotz der Niederlage zeigte Eversburg IV Moral und hielt die Partie lange offen, konnte die spielerische Überlegenheit des TuS Haste 01 II an diesem Tag jedoch nicht entscheidend brechen.

Fazit: Mit diesem Dreier baut TuS Haste 01 II die Tabellenführung weiter aus, während Ballsport Eversburg IV weiterhin um wichtige Punkte gegen den Tabellenkeller kämpfen muss.