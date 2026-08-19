TuS Haste 01 gewinnt torreiches Nachholspiel gegen Fürstenau

– Foto: Paetzel

Der TuS Haste 01 hat das Nachholspiel des zweiten Spieltags der Kreisliga für sich entschieden. Am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft in einer umkämpften, aber fair geführten Partie mit 5:3 (2:1) gegen die Spvg. Fürstenaudurch. Vor allem in der Anfangsphase präsentierten sich die Gastgeber effizient und legten damit früh den Grundstein für den Heimsieg.

In der 14. Minute bot sich den Gastgebern die Gelegenheit, die Führung weiter auszubauen. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Fürstenaus Torhüter Kemper kam Wulftange zum Abschluss, verfehlte das Tor jedoch.

Haste erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der fünften Minute in Führung. Cederic Staub schickte Jan-Pascal Bückmann über die Außenbahn, dessen Hereingabe Maximilian Schmidt zum 1:0 verwertete. Nur drei Minuten später erhöhte Lennart Wulftange auf 2:0. Eine Flanke von Schmidt konnte die Fürstenauer Defensive zunächst klären, doch der zweite Ball landete bei Wulftange, der vom Strafraum aus erfolgreich abschloss.

Nach der starken Haster Anfangsphase fand Fürstenau zunehmend besser in die Begegnung. In der 36. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer. Nach einer Hereingabe von Jonas Müncher kam Fürstenau zum Abschluss. Hastes Torhüter Bernholt konnte den Ball noch berühren, den Treffer zum 2:1 durch Maxim Dejbus aber nicht mehr verhindern. Kurz vor der Pause entschärfte Meiko Nitschke mit einem starken Tackling am eigenen Strafraum eine weitere gefährliche Situation.

Mit der knappen 2:1-Führung für Haste ging es in die Halbzeitpause. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Hälfte hatte vor allem die größere Effizienz der Gastgeber vor dem Tor den Unterschied ausgemacht.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fürstenau zunächst den Druck. Den nächsten Treffer erzielte allerdings erneut der TuS. Nach einem Zuspiel von Staub versuchte sich Noumbissiae Kamaha im gegnerischen Strafraum durchzusetzen. Der Ball prallte von einem Fürstenauer Spieler ab und landete in der 54. Minute zum 3:1 im Tor.

Die Gäste antworteten nur vier Minuten später. Nach einer Flanke von der rechten Seite gelangte der Ball im Strafraum zu Julian Jäger, der im Getümmel auf 3:2 verkürzte.

Die Partie blieb anschließend offen, ehe Haste in der 74. Minute erneut auf zwei Tore davonzog. Lasse Böhmann brachte den Ball von der rechten Außenbahn in den Strafraum, wo Cederic Staub in die Hereingabe grätschte und zum 4:2 traf.

Fürstenau gab sich jedoch auch in der Schlussphase nicht geschlagen. In der ersten Minute der Nachspielzeit bekam Paul Kasper den Ball am Strafraum und traf mit einem Schuss in die linke Ecke zum 4:3. Die Hoffnung der Gäste auf einen späten Punktgewinn währte allerdings nur kurz.

Praktisch im direkten Gegenzug machte Haste den Sieg endgültig perfekt. Nach einer weiteren Flanke von Böhmann kam Leo Kriege aus rund fünf Metern zum Abschluss und erzielte in der 90.+2 Minute den Treffer zum 5:3-Endstand.

Mit dem Erfolg sicherte sich der TuS Haste 01 nach einer kämpferischen Leistung drei weitere Punkte. Nach drei absolvierten Partien stehen die Haster bei sieben Zählern und vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz.