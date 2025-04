TuS Haste 01 gewinnt Nachholspiel gegen TSV Wallenhorst II

Im Nachholspiel des 15. Spieltags der 1. Kreisklasse B kam es am Gründonnerstag zur spannenden Begegnung zwischen dem TSV Wallenhorst II und dem Tabellenführer TuS Haste 01. Die Zuschauer bekamen bei frühlingshaftem Wetter ein unterhaltsames und umkämpftes Spiel zu sehen.

Der TuS Haste 01 erwischte den besseren Start: Bereits in der 9. Minute brachte Youssef Balhas seine Mannschaft nach schöner Vorarbeit von Lasse Böhmann mit 0:1 in Führung. Doch der TSV Wallenhorst II zeigte sich unbeeindruckt und glich in der 29. Minute durch Richard Wöstmann zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause war es dann Ayaz Abdullah, der die Gastgeber mit einem Treffer in der 44. Minute sogar in Führung brachte – 2:1 zur Halbzeit.