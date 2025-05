TuS Haste 01 feiert Aufstieg in die Kreisliga

Der TuS Haste 01 hat am Sonntagnachmittag mit einem deutlichen 4:0-Erfolg über die Zweitvertretung des FC SW Kalkriese den vorzeitigen Aufstieg in die Kreisliga perfekt gemacht. Vor heimischer Kulisse überzeugte die Mannschaft von Beginn an und ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung.