Spielszene aus dem Hinspiel – Foto: Peter Gürtler

TuS Haste 01 empfängt SuS Vehrte zum Spitzenspiel

Am kommenden Samstag um 16:00 Uhr steigt an der Osterhaus-Kampfbahn ein echtes Spitzenspiel in der 1. Kreisklasse B. Der Tabellenführer TuS Haste 01 empfängt den Vierten SuS Vehrte – ein Duell, das nicht nur auf dem Papier Spannung verspricht.

Sa., 26.04.2025, 16:00 Uhr TuS Haste 01 SuS Vehrte

Ausgangslage

Der TuS Haste 01 geht als Favorit in diese Partie. Mit 59 Punkten aus 24 Spielen steht das Team an der Tabellenspitze und hat bereits 99 Tore erzielt – damit stellt Haste nicht nur die beste Offensive der Liga, sondern auch die konstanteste Mannschaft der bisherigen Saison. Der Vorsprung auf Platz 3 (SVC Belm-Powe) beträgt aktuell vier Punkte, ein weiterer Sieg wäre ein großer Schritt in Richtung Aufstieg.

Doch auch der SuS Vehrte hat noch Ambitionen. Mit 49 Punkten aus 23 Spielen liegt die Mannschaft acht Zähler hinter dem zweitplatzierten SSC Dodesheide II, der ebenfalls aufstiegsberechtigt wäre. Ein Auswärtssieg in Haste würde Vehrte wieder näher an die Spitzenplätze heranbringen – entsprechend motiviert wird die Mannschaft auftreten. Historie

Das Hinspiel konnte der TuS Haste 01 mit einem souveränen 3:1-Erfolg für sich entscheiden. In der bisherigen Bilanz der beiden Teams in Pflichtspielen steht es jedoch ausgeglichen: ein Sieg für Haste, ein Unentschieden und ein Sieg für Vehrte. Die Voraussetzungen für ein spannendes Duell auf Augenhöhe sind also gegeben.