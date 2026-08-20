TuS Haste 01 empfängt den SVC Belm-Powe

Hat der TuS Haste 01 auch gegen den SVC Belm-Powe einen Grund zum jubeln? – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Am kommenden Samstag steht für den TuS Haste 01 der 4. Spieltag der Kreisliga auf dem Programm. Auf heimischer Anlage empfängt der TuS den SVC Belm-Powe. Anstoß der Begegnung ist um 16:00 Uhr.

Die Haster gehen mit einem gelungenen Saisonstart in die Partie. Nach drei absolvierten Spielen steht der TuS Haste 01 mit sieben Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und ist damit weiterhin ungeschlagen. Nun soll vor heimischer Kulisse der positive Start fortgesetzt werden.

Der SVC Belm-Powe reist als Tabellen-15. nach Haste. Die Gäste haben bislang zwei Begegnungen absolviert und dabei einen Punkt gesammelt.