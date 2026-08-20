 2026-08-17T04:56:09.060Z

Vereinsnachrichten

TuS Haste 01 empfängt den SVC Belm-Powe

von Nico Paetzel · Heute, 22:09 Uhr · 0 Leser
Hat der TuS Haste 01 auch gegen den SVC Belm-Powe einen Grund zum jubeln?
Hat der TuS Haste 01 auch gegen den SVC Belm-Powe einen Grund zum jubeln? – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

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TuS Haste

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
TuS Haste 01
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SV Concordia Belm-Powe
SV Concordia Belm-PoweBelm-Powe
16:00live

Am kommenden Samstag steht für den TuS Haste 01 der 4. Spieltag der Kreisliga auf dem Programm. Auf heimischer Anlage empfängt der TuS den SVC Belm-Powe. Anstoß der Begegnung ist um 16:00 Uhr.

Die Haster gehen mit einem gelungenen Saisonstart in die Partie. Nach drei absolvierten Spielen steht der TuS Haste 01 mit sieben Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und ist damit weiterhin ungeschlagen. Nun soll vor heimischer Kulisse der positive Start fortgesetzt werden.

Der SVC Belm-Powe reist als Tabellen-15. nach Haste. Die Gäste haben bislang zwei Begegnungen absolviert und dabei einen Punkt gesammelt.

Für den TuS Haste 01 gilt es, an die bisherigen Leistungen anzuknüpfen und sich mit einem weiteren Erfolg in der Spitzengruppe der Kreisliga festzusetzen.

Anstoß ist um 16:00 Uhr auf der heimischen Anlage. Der TuS Haste 01 freut sich über zahlreiche Unterstützung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.