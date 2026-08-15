TuS Haste 01 dreht Partie in Bersenbrück und feiert Auswärtssieg

– Foto: Uwe Wöstmann

Die erste Herrenmannschaft des TuS Haste 01 hat am Freitagabend einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Am 3. Spieltag der Kreisliga setzten sich die Haster nach einem zwischenzeitlichen Rückstand mit 2:1 bei der zweiten Mannschaft des TuS Bersenbrück durch.

Die Partie wurde um 19:45 Uhr angepfiffen. In der 28. Minute gingen zunächst die Gastgeber in Führung: Santiago Aloi traf zum 1:0 für den TuS Bersenbrück II.

Die Antwort der Haster ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später stellte Lennart Wulftange nach Vorarbeit von Niclas Meyer den 1:1-Ausgleich her. Mit diesem Spielstand ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel gelang dem TuS Haste 01 die Wende. In der 59. Minute erzielte Cedric Staub nach Vorarbeit von Yannik Rahe den Treffer zum 2:1. Die Haster brachten die Führung anschließend über die Zeit und sicherten sich damit drei Punkte in Bersenbrück.