TuS Hasede verpflichtet Offensivtalent Justin Bewig Der 20-Jährige kommt vom TSV Clauen-Soßmar von FD · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der TuS Hasede hat seine Personalplanungen für die kommende Saison vorerst abgeschlossen und mit Justin Bewig den achten Neuzugang präsentiert. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom TSV Clauen-Soßmar zum Bezirksligisten und soll die Angriffsreihe des Teams verstärken.

Mit der Verpflichtung setzt der TuS seinen eingeschlagenen Kurs fort, den Kader gezielt zu verjüngen und gleichzeitig mit entwicklungsfähigen Spielern zu ergänzen. Bewig zählt mit seinen 20 Jahren zu den jüngsten Neuzugängen und bringt eine hohe Flexibilität für die Offensive mit. Seine bevorzugte Position ist der rechte Flügel, darüber hinaus kann er auf der linken Außenbahn, im Sturmzentrum oder als offensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden. Obwohl der Neuzugang bislang lediglich eine Trainingseinheit mit der Mannschaft absolvierte, hinterließ er dabei einen positiven Eindruck. Vor allem seine mutige Spielweise, seine Dynamik im Offensivspiel und seine Bereitschaft, immer wieder den direkten Weg zum Tor zu suchen, fielen den Verantwortlichen auf. Mit seiner Variabilität erweitert Bewig die Möglichkeiten im Angriffsspiel des TuS erheblich.

Nach einer Saison, die Hasede als Aufsteiger auf dem zehnten Tabellenplatz der Bezirksliga Hannover 4 abschloss, arbeiten die Verantwortlichen intensiv daran, den Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders zu erhöhen. Mit insgesamt acht Neuzugängen setzt der Verein auf einen breiteren und gleichzeitig jüngeren Kader, der die Voraussetzungen für eine stabile Entwicklung schaffen soll. Für Bewig bedeutet der Wechsel den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn. Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren die Perspektiven beim TuS sowie das Umfeld des Vereins. Dort möchte er sich sportlich weiterentwickeln, seine Qualitäten in die Mannschaft einbringen und seinen Beitrag dazu leisten, dass der TuS Hasede in der kommenden Spielzeit seine sportlichen Ziele erreicht.