TuS Hasede trotzt TSV Lenne nach 0:2-Pausenrückstand ein 3:3 ab

Der TuS Hasede hat im Heimspiel gegen den TSV Lenne Moral bewiesen und nach einem 0:2-Rückstand zur Halbzeit noch ein 3:3-Unentschieden erkämpft. In einer temporeichen Partie überzeugten die Gastgeber besonders im zweiten Durchgang, verpassten jedoch trotz deutlicher Chancenüberlegenheit den möglichen Sieg.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die – wie schon zum Auftakt gegen Blau-Weiß Neuhof – ihre wenigen Möglichkeiten effizient nutzten. In der 38. Minute brachte Tristan Schmidt Lenne in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte der Kapitän der Gäste mit einem Distanzschuss aus rund 50 Metern auf 2:0. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so ins Spiel gekommen und haben gute Gelegenheiten ausgelassen“, sagte TuS-Trainer Milano Werner, der den Beginn aufgrund beruflicher Verpflichtungen verpasste und die Szenen später per Video analysierte.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Hasede deutlich druckvoller. Der eingewechselte Björn Karkoß (64.) verkürzte zunächst mit einem Schuss aus 16 Metern, bevor Liam Müller per Kopf nach einer Ecke von Jannik Römer den Ausgleich erzielte (67.). In dieser Phase drängten die Hausherren auf den Führungstreffer, ehe Lenne einen Konter mustergültig abschloss und erneut in Front ging (71.).

Doch Hasede antwortete erneut: Ein Handspiel im Strafraum führte zum fälligen Elfmeter, den Tim Utermöhle sicher verwandelte (80.). In der Schlussphase hatten die Gastgeber weitere Möglichkeiten, darunter ein aberkanntes Tor von Karkoß wegen vermeintlicher Abseitsstellung – eine Entscheidung, die laut Werner auf den Videoaufnahmen klar widerlegt wurde. „Das ist natürlich total bitter. Wenn man sich den Spielverlauf und das Chancenplus ansieht, fühlt sich das eher wie eine Niederlage an“, so der Coach.