TuS Hartenholm zeigt Mentalität und bezwingt Angstgegner Blerim Bara und Patrick Amponsah machen 2:1 gegen Hagen Ahrensburg klar von Martin Bläsing · Heute, 09:09 Uhr · 0 Leser

Blerim Bara (li., TuS Hartenholm) gegen Christopher Herklotz (SSC Hagen Ahrensburg). – Foto: Martin Bläsing

Der TuS Hartenholm ist mit einem verdienten 2:1-Heimsieg gegen den SSC Hagen Ahrensburg erfolgreich in die neue Landesliga-Saison gestartet. Nach einem Rückstand zur Pause zeigte die Mannschaft von Trainer Jörg Zenker Moral, steigerte sich im zweiten Durchgang deutlich und belohnte sich mit drei Punkten.

Die Anfangsphase war von viel Ballbesitz auf Seiten des TuS geprägt. Dennoch fehlte zunächst die Durchschlagskraft im letzten Drittel, während die Gäste mit ihrem direkten Spiel immer wieder Nadelstiche setzten. In der 25. Minute nutzte Rico Pohlmann eine Lücke in der Hartenholmer Defensive und brachte Ahrensburg mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit erarbeitete sich der TuS erste gute Möglichkeiten, doch sowohl Marcio Mateus als auch Blerim Bara fanden ihren Meister im Gästetorhüter. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Hartenholm deutlich zielstrebiger. Die Gastgeber erhöhten den Druck und drängten Ahrensburg zunehmend in die eigene Hälfte. Mehrere Chancen blieben zunächst ungenutzt, ehe die entscheidende Szene der Partie folgte.

Rote Karte nach Notbremse für Jurik Keller (Hagen Ahrensburg) von Schiedsrichter Markus Thormählen. Der Schiedsrichter lag hier richtig. – Foto: Martin Bläsing

In der 75. Minute wurde Miguel Marcus im Strafraum regelwidrig gestoppt. Der Schiedsrichter zeigte dem Ahrensburger Verteidiger wegen der Notbremse die Rote Karte und entschied auf Strafstoß. Blerim Bara übernahm Verantwortung und verwandelte den Elfmeter souverän zum verdienten Ausgleich.

Der TuS blieb am Drücker und ließ nicht nach. Nur wenige Minuten später sorgte Patrick Amponsah nach einer Ecke für die Entscheidung. Einen zunächst abgewehrten Ball setzte er entschlossen zum 2:1 ins Netz und krönte damit die starke Schlussphase der Gastgeber.

Blerim Bara hat für Hartenholm zum 1-1 ins Schwarze getroffen und feiert mit dem Youkick-Fotografen. – Foto: Martin Bläsing