TuS Hartenholm verstärkt sich mit Brüderpaar
Sabri und Alaeddine Nasri wechseln vom Tungendorfer SV in die Landesliga Holstein
Der TuS Hartenholm hat sich personell verstärkt und die Brüder Sabri und Alaeddine Nasri verpflichtet. Beide Spieler kommen vom Tungendorfer SV und schließen sich ab sofort dem Landesligisten an.
Hartenholm belegt nach 15 absolvierten Spielen mit 10 Punkten den letzten Tabellenplatz der Landesliga Holstein. In der laufenden Saison stehen bislang 3 Siege, 1 Unentschieden und 11 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 28:43 zu Buche. Mit den beiden Neuzugängen erweitert der TuS seinen Kader im weiteren Saisonverlauf