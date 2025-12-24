TuS Hartenholm verpflichtet Lukas Franz

Tim-Marvin Meyer (Sportlicher Leiter TuS Hartenholm) und Lukas Franz (re.). – Foto: TuS Hartenholm

Der TUS Hartenholm hat in der Winterpause einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Vom Flens-Oberligisten VfR Neumünster kommt Torhüter Lukas Franz.

Lob vom sportlichen Leiter Zur Verpflichtung von Lukas Franz sagte Tim-Marvin Meyer, der sportliche Leiter beim TUS Hartenholm: „Damit sind wir auf der Torhüterposition durch die Verpflichtung von Samuel Aphrem und Lukas Franz mehr als landesligareif aufgestellt. Wir konnten Lukas Franz für uns gewinnen. Vielen Dank auch noch einmal an den VfR. Dort haben wir eine Win-win-Situation geschlossen: Sie dürfen sich für die Masters in unserer Halle vorbereiten, die wir mit Kunstrasen und Vollbande ausgestattet haben, und im Gegenzug kamen sie uns mit der Freigabe von Lukas entgegen. Das war ein sehr netter, feiner Deal.“

Lukas Franz (TuS Hartenholm). – Foto: TuS Hartenholm

Wunschbesetzung und Philosophie „Lukas ist neben Samu meine absolute Wunschbesetzung auf der Torhüterposition gewesen. Das ist eine Schlüsselposition, die wir jetzt sehr gut besetzt haben. Franz war der dritte Torwart bzw. der Ersatztorwart beim VfR, kam gerade aus der A-Jugend, hatte Lust, sich weiterzuentwickeln, und passt zu 100 Prozent zu unserer neuen Philosophie: Wir fördern gerne junge Talente, arbeiten mit ihnen zusammen und geben ihnen die Chance, leistungsorientiert Fußball zu spielen – mit dem Ansatz einer feinen Mannschaft und guten Strukturen. Wir freuen uns, dass sich immer mehr Leute dem TUS Hartenholm anschließen, und hoffen, dass Lukas eine gute Zeit bei uns hat.“