TuS Hartenholm startet mit großer Lust in die neue Saison von Olaf Wegerich · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Arne Hirschfelder (li.), Maximilian Kokot (TUS Hartenholm), Jan André Siewers (re.). – Foto: Martin Bläsing

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Hartenholm. Die Vorbereitung läuft auf Hochtouren – und beim TuS Hartenholm ist die Vorfreude auf die neue Landesligasaison deutlich zu spüren. Nach einer starken Rückrunde möchte der Verein den eingeschlagenen Weg fortsetzen, ohne dabei den Blick für die Realität zu verlieren.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagt der sportliche Leiter Tim-Marvin Meyer. „Es bringt einfach Spaß, beim TuS Hartenholm Fußball zu spielen. Man merkt, dass jeder wieder richtig Lust auf die neue Saison hat.“ Dass diese Stimmung entstanden ist, kommt nicht von ungefähr. Der Verein hat seinen Kader gezielt verstärkt und setzt dabei bewusst auf eine ausgewogene Mischung aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern. Insgesamt acht Neuzugänge werden den TuS künftig verstärken – und haben in den ersten Wochen einen durchweg positiven Eindruck hinterlassen.

Patrick Amponsah (TUS Hartenholm). – Foto: Martin Bläsing

Aus der A-Jugend rücken Kjell Liedtke, Nico Lischka, Mika Lischka und Noel Kuberka in den Landesliga-Kader auf. Hinzu kommen Mattes Burkhardt (SV Wasbek), Levin Stölten (TuS Tensfeld), Yasin Diler (VfR Neumünster) und Patrik Amponsah (VfR Neumünster). „Alle Neuzugänge haben bislang einen ehrgeizigen und charakterlich einwandfreien Eindruck hinterlassen. Genau auf solche Spielertypen legen wir großen Wert“, erklärt Meyer.

Ein wichtiger Baustein für den Zusammenhalt war auch das gemeinsame Trainingslager in Hohwacht an der Ostsee. Intensive Trainingseinheiten, viele gemeinsame Stunden und zahlreiche Gespräche abseits des Platzes sorgten dafür, dass die Mannschaft weiter zusammengewachsen ist. Trainer Jörg Zenker sieht sein Team ebenfalls auf einem guten Weg. „Wir möchten in dieser Saison einen attraktiveren Fußball spielen als im vergangenen Jahr und gleichzeitig versuchen, die erfolgreiche Punkteausbeute aus der überragenden Rückrunde zu bestätigen. Entscheidend wird sein, dass wir als Mannschaft weiter zusammenwachsen.“ Auch neben dem Platz entwickelt sich der Verein kontinuierlich weiter. Ein neuer professioneller Wäscheservice erleichtert den Ablauf rund um den Spielbetrieb. Besonders stolz sind die Verantwortlichen auf die vollständig modernisierte Heimkabine, die in den vergangenen Wochen mit viel Engagement umgebaut wurde. „Unsere Kabine ist jetzt eine absolute 10 von 10. Das zeigt, dass wir den Spielern ein Umfeld bieten möchten, in dem sie sich wohlfühlen und gerne zum Training kommen“, sagt Meyer.

Noel Kuberka (li.), Nico Lischka (TUS Hartenholm), Mika Lischka (re.). – Foto: Martin Bläsing