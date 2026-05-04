TuS Hartenholm nutzt Eicheder Müdigkeit

Der SV Eichede II hat in der Landesliga Holstein einen Rückschlag im Kampf um ein ruhigeres Saisonfinale hinnehmen müssen. Gegen den TuS Hartenholm unterlag die Mannschaft von Trainer Marc Fischer mit 0:2 (0:1) und bleibt damit im unteren Tabellendrittel auf Rang vierzehn stehen. Die Gäste verschaffen sich derweil etwas Luft und klettern mit nun 35 Punkten auf Platz zehn.
„Heute mussten wir eine verdiente Niederlage einstecken“, bilanzierte Jan-Christian Hack, Trainer des SV Eichede II, nach Abpfiff offen. „Durch die letzten Wochen und dem Pokalspiel am Freitag hat uns die nötige Frische im Kopf gefehlt, um Hartenholm wirklich gefährlich zu werden.“
Die Partie begann denkbar ungünstig für die Hausherren: Bereits in der achten Minute nutzte David Octavio Teixeira Mateus eine Unachtsamkeit zur frühen Führung für die Gäste. Eichede fand in der Folge kaum Zugriff auf das Spielgeschehen, während Hartenholm kompakt stand und immer wieder Nadelstiche setzte.
„Wir haben keine zwingenden Ideen und Lösungen gegen die kompakte Defensive gefunden“, sagte Hack. „Und somit auch wenig zwingende Aktionen vor dem Tor.“
Eichede ohne Durchschlagskraft
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Die Gastgeber bemühten sich, fanden jedoch keine klaren Wege in die Gefahrenzone. Stattdessen erhöhte Blerim Bara nach einer Stunde auf 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.
Hack zeigte sich selbstkritisch: „Die Gegentore hätten wir an einem guten Tag verhindern können, aber man muss auch die Offensive von Hartenholm loben. Sie kommen immer wieder in Aktionen, die schwer über 90 Minuten zu verteidigen sind.“
Am Ende blieb es beim verdienten Auswärtssieg der Gäste, die ihre Chancen konsequenter nutzten. „Alles in allem eine unnötige, aber verdiente Niederlage“, resümierte Hack. „Jetzt heißt es, Kräfte sammeln und alles in die letzten beiden Spiele reinwerfen.“
SV Eichede II – TuS Hartenholm 0:2
SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum (85. Cacanja Akoma Lawrence), Yannik Marschner, Peer-Maurice Ehlers, Nico Fischer, Torge Leo Facklam (46. Velson Fazlija), Jonas Maximilian Evers (80. Matteo David Morello), Jan Bojarinow (70. Torge Maltzahn), Kazusanosuke Ikeda, Justin Krüger, Mohammad Massih Soltani (75. Linus Schürfeld) - Trainer: Marc Fischer
TuS Hartenholm: Samuel Aphrem, Robert Hendrik Wasner, Jan-André Sievers, Hendrik Wehde, Sabri Nasri, Paul Gehrmann, Miguel Patrick Marcus, Maximilian Kokot (61. Marcio Alberto Teixeira Mateus), Blerim Bara, Christ Noah Foli (80. Jephthe Mianthezila), David Octavio Teixeira Mateus (64. Santino Montell Laubinger) - Trainer: Jörg Zenker - Trainer: Martin Genz
Schiedsrichter: Thorsten Reinke - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 David Octavio Teixeira Mateus (8.), 0:2 Blerim Bara (60.)