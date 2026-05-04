TuS Hartenholm nutzt Eicheder Müdigkeit Der SV Eichede II findet keine Mittel gegen kompakte Gäste – Trainer Hack spricht von fehlender Frische von ck · Heute, 09:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Der SV Eichede II hat in der Landesliga Holstein einen Rückschlag im Kampf um ein ruhigeres Saisonfinale hinnehmen müssen. Gegen den TuS Hartenholm unterlag die Mannschaft von Trainer Marc Fischer mit 0:2 (0:1) und bleibt damit im unteren Tabellendrittel auf Rang vierzehn stehen. Die Gäste verschaffen sich derweil etwas Luft und klettern mit nun 35 Punkten auf Platz zehn.

„Heute mussten wir eine verdiente Niederlage einstecken“, bilanzierte Jan-Christian Hack, Trainer des SV Eichede II, nach Abpfiff offen. „Durch die letzten Wochen und dem Pokalspiel am Freitag hat uns die nötige Frische im Kopf gefehlt, um Hartenholm wirklich gefährlich zu werden.“ Die Partie begann denkbar ungünstig für die Hausherren: Bereits in der achten Minute nutzte David Octavio Teixeira Mateus eine Unachtsamkeit zur frühen Führung für die Gäste. Eichede fand in der Folge kaum Zugriff auf das Spielgeschehen, während Hartenholm kompakt stand und immer wieder Nadelstiche setzte.

„Wir haben keine zwingenden Ideen und Lösungen gegen die kompakte Defensive gefunden“, sagte Hack. „Und somit auch wenig zwingende Aktionen vor dem Tor.“ Eichede ohne Durchschlagskraft