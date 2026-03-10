TuS Hartenholm II: Timo Novak wird neuer Trainer

– Foto: Reiner Stöter

Beim TuS Hartenholm steht im Sommer ein Wechsel auf der Trainerbank der zweiten Mannschaft an. Timo Novak wird zur kommenden Saison Cheftrainer von Hartenholm II.

Der aktuelle Spieler der ersten Mannschaft hat im vergangenen Herbst seine B Lizenz erworben und übernimmt künftig Verantwortung an der Seitenlinie. Novak wird damit nach dieser Spielzeit seine aktive Laufbahn beenden. Der Mittelfeldspieler, der in der Mannschaft mit der Rückennummer 24 aufläuft, hängt nach neun Jahren in der ersten Mannschaft seine Fußballschuhe an den Nagel.

Mit dem Schritt auf die Trainerbank bleibt Novak dem Verein erhalten und wird künftig die zweite Mannschaft des TuS Hartenholm betreuen.