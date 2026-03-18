TuS Hartenholm empfängt SV Todesfelde II

– Foto: Volkhard Patten

Am Mittwochabend treffen in Hartenholm zwei Teams aufeinander, die zuletzt unterschiedliche Formkurven zeigten. Für den SV Todesfelde II geht es darum, die Erfolgsserie vom Wochenende fortzusetzen, während Hartenholm nach einem überraschenden Sieg gegen Tabellenführer Rapid Lübeck den Rückenwind mitnehmen möchte.

„Hartenholm hat den Kader im Winter ordentlich erweitert, sodass die letzten Auftritte nicht überraschen“, sagt Sebastian Fojcik, Trainer von SV Todesfelde II. Der Auftritt seines Teams soll dennoch selbstbewusst erfolgen: „Ich denke, wir müssen uns nicht verstecken und werden selbstbewusst auftreten. Zweikampfverhalten und Chancenverwertung müssen stimmen, um die Punkte mitzunehmen. Das ist das klare Ziel nach dem Erfolg vom Wochenende.“

Todesfelde II feierte am vergangenen Sonntag einen knappen 2:1-Heimsieg gegen SSC Hagen Ahrensburg und konnte damit wieder Boden in der Tabelle gutmachen. Hartenholm hingegen überraschte mit einem 2:0 gegen Tabellenführer SC Rapid Lübeck, sammelte wichtige Punkte und liegt nun auf Rang 15. Für beide Teams sind die kommenden 90 Minuten entscheidend, um die Richtung in der Rückrunde zu bestimmen: Während Hartenholm den Aufwärtstrend bestätigen möchte, will Todesfelde II an die zuletzt gezeigte Leistungsstärke anknüpfen.