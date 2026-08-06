TuS Hartenholm bringt SV Todesfelde II ins Straucheln

Jan-Andre Sievers (TUS Hartenholm) und Lennart Hein (SV Todesfelde II) ringen um den Ball im gut besuchten Joda-Sportpark. – Foto: Martin Bläsing

Rund 200 Zuschauer, strahlender Sonnenschein und ein hervorragend präparierter Rasen bildeten den perfekten Rahmen für das Landesliga-Duell zwischen der zweiten Mannschaft des SV Todesfelde und dem TuS Hartenholm.

Beide Teams gingen mit Rückenwind in die Begegnung. Während der SV Todesfelde II zum Saisonauftakt dem Eichholzer SV trotz einer engagierten Leistung mit 3:5 unterlag, feierte der TuS Hartenholm unter Trainer Jörg Zenker mit einem 2:1-Erfolg gegen den SSC Hagen Ahrensburg einen gelungenen Start in die neue Spielzeit.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und taktisch geprägte Partie. Beide Mannschaften ließen den Ball ordentlich durch die eigenen Reihen laufen, wobei der TuS Hartenholm die gefährlicheren Torchancen herausspielte. Immer wieder war es jedoch SVT-Keeper Levin Paul Garken, der mit starken Paraden seine Mannschaft im Spiel hielt. Defensiv präsentierten sich beide Teams äußerst diszipliniert, insbesondere Hartenholm ließ im ersten Durchgang kaum nennenswerte Möglichkeiten zu.

Folgerichtig ging es torlos in die Halbzeitpause. Zwar hätten die Gäste aufgrund der klareren Chancen durchaus mit einer Führung in die Kabine gehen können, das 0:0 spiegelte den Spielverlauf jedoch insgesamt angemessen wider.

Mehr Offensivaktionen nach dem Wechsel

Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung weiter an Fahrt auf. Nun kam auch der SV Todesfelde II häufiger gefährlich vor das gegnerische Tor, wodurch das Spiel noch attraktiver für die Zuschauer wurde. Dennoch blieben beide Defensivreihen aufmerksam, sodass lange Zeit vieles auf ein torloses Remis hindeutete.

Platzverweis und späte Entscheidung

Die entscheidende Szene ereignete sich in der 83. Minute: Nach einem taktischen Foulspiel sah der bereits verwarnte Lennart Hein die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. Die Gastgeber mussten die Schlussphase damit in Unterzahl bestreiten.

Der TuS Hartenholm nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt aus. In der 87. Minute setzte sich Mattes Burkhardt auf der linken Seite energisch durch, zog nach innen und schlenzte den Ball unhaltbar in den langen oberen Winkel. Auch der bis dahin überragende Levin Paul Garken war bei diesem sehenswerten Abschluss machtlos.

Fazit

Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der TuS Hartenholm sicherte sich mit dem 1:0-Auswärtssieg drei weitere wichtige Punkte und bestätigte den gelungenen Saisonstart.

Trainer Jörg Zenker zeigte sich nach der Begegnung zufrieden: „Das Auftaktspiel hat uns viel Kraft gekostet und war echte Arbeit. Umso mehr freut es mich, wie geschlossen die Mannschaft heute aufgetreten ist. Jeder hat für den anderen gearbeitet – das war der Schlüssel zum Erfolg.“