 2026-08-06T13:32:42.897Z

Spielbericht

TuS Harsefeld zittert bis zur letzten Minute um den einen Punkt

Landesliga Lüneburg im Überblick

von Tageblatt · Gestern, 19:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Landesliga Lüneburg
Römstedt
Rotenburg
Ahlerstedt/O
TB Lüneburg

Bis kurz vor Schluss führt der TuS Harsefeld am ersten Spieltag der Landesliga. A/O spielt remis. So liefen die Partien.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O
TSV Etelsen
TSV EtelsenEtelsen
1
1
Abpfiff

Etelsens Tjark Vogler rutschte eine Flanke zur Führung über den Fuß (7.), A/Os Powerplay reichte nur zum Ausgleich nach einem ruhenden Ball durch Sommer-Neuzugang Janosch Lüders (70.).

„Wir haben keine Torchance zugelassen, deswegen tut das Remis weh“, sagt A/O-Coach Kevin Speer. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir uns selbst nicht viele Möglichkeiten kreiert haben - aktuell fehlt uns ein wenig das Spielglück.“

Tore: 0:1 (7.) Vogler, 1:1 (70.) Lüders.

Fr., 07.08.2026, 20:00 Uhr
TV Jahn Schneverdingen
TV Jahn SchneverdingenSchneverd.
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
0
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
SV Lindwedel-Hope
SV Lindwedel-HopeLindwedel-H.
2
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Eintracht Celle
MTV Eintracht CelleEint. Celle
VSK Osterholz-Scharmbeck
VSK Osterholz-ScharmbeckOsterholz
6
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Rotenburger SV
Rotenburger SVRotenburg
MTV Treubund Lüneburg
MTV Treubund LüneburgTB Lüneburg
9
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen
SG Scharmbeck-Pattensen-AshausenSG SPA
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld
4
4
Abpfiff

„Wir hatten die totale Spielkontrolle, doch nach der Trinkpause war dann ein Cut im Spiel“, sagt Co-Trainer Marcel Jacobi. „Scharmbeck hat nochmal alles nach vorne geworfen und wir haben uns davon verunsichern lassen. Mit Pech verlierst du das Spiel am Ende sogar noch.“

Tore: 0:1 (3.) Bode, 1:1 (9.) Schulga, 2:1 (36.) Bahn, 2:2 (44.) Bode, 2:3 (52.) Osuch, 2:4 (67.) Schmidt, 3:4 (82.) Camara, 4:4 (86.) Schulga.

Fr., 07.08.2026, 20:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
5
1
+Video

Gestern, 15:00 Uhr
SV Vorwärts Hülsen
SV Vorwärts HülsenSV Hülsen
TSV Elstorf
TSV ElstorfTSV Elstorf
2
4
Abpfiff