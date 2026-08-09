TuS Harsefeld zittert bis zur letzten Minute um den einen Punkt

Bis kurz vor Schluss führt der TuS Harsefeld am ersten Spieltag der Landesliga. A/O spielt remis. So liefen die Partien.
Etelsens Tjark Vogler rutschte eine Flanke zur Führung über den Fuß (7.), A/Os Powerplay reichte nur zum Ausgleich nach einem ruhenden Ball durch Sommer-Neuzugang Janosch Lüders (70.).
„Wir haben keine Torchance zugelassen, deswegen tut das Remis weh“, sagt A/O-Coach Kevin Speer. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir uns selbst nicht viele Möglichkeiten kreiert haben - aktuell fehlt uns ein wenig das Spielglück.“
Tore: 0:1 (7.) Vogler, 1:1 (70.) Lüders.
„Wir hatten die totale Spielkontrolle, doch nach der Trinkpause war dann ein Cut im Spiel“, sagt Co-Trainer Marcel Jacobi. „Scharmbeck hat nochmal alles nach vorne geworfen und wir haben uns davon verunsichern lassen. Mit Pech verlierst du das Spiel am Ende sogar noch.“
Tore: 0:1 (3.) Bode, 1:1 (9.) Schulga, 2:1 (36.) Bahn, 2:2 (44.) Bode, 2:3 (52.) Osuch, 2:4 (67.) Schmidt, 3:4 (82.) Camara, 4:4 (86.) Schulga.