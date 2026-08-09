TuS Harsefeld zittert bis zur letzten Minute um den einen Punkt

– Foto: Steffi Rathje

Bis kurz vor Schluss führt der TuS Harsefeld am ersten Spieltag der Landesliga. A/O spielt remis. So liefen die Partien.

Etelsens Tjark Vogler rutschte eine Flanke zur Führung über den Fuß (7.), A/Os Powerplay reichte nur zum Ausgleich nach einem ruhenden Ball durch Sommer-Neuzugang Janosch Lüders (70.).

„Wir haben keine Torchance zugelassen, deswegen tut das Remis weh“, sagt A/O-Coach Kevin Speer. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir uns selbst nicht viele Möglichkeiten kreiert haben - aktuell fehlt uns ein wenig das Spielglück.“ Tore: 0:1 (7.) Vogler, 1:1 (70.) Lüders.