 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

TuS Harsefeld II gewinnt dank Lufthoheit - Deinste rutscht ab

Bezirksliga Lüneburg 4 : Der Spieltag im Überblick

von Tageblatt · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser

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Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Der TuS Harsefeld II gewinnt mit Köpfchen und der Deinster SV ist wieder unten drin im Abstiegskampf der Bezirksliga. Der Spieltag im Überblick:

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
MTV Hammah
MTV HammahHammah
2
1
Abpfiff
+Video

Weil Drochtersen seine Konter nur ungenügend ausspielte, mussten die Kehdinger nach dem späten Anschluss nochmal kurz zittern. „Das war über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg“, sagt D/A-Coach Henrik Licht.

Tore: 1:0 (2.) May, 2:0 (38.) Laut, 2:1 (90., FE) Pye.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
0
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
1
3
Abpfiff

Weil die Konkurrenz ihre Hausaufgaben erledigte, rutschte Deinste wieder auf einen Abstiegsplatz ab. Der DSV braucht in den kommenden Wochen gegen Primus FC Cuxhaven und dessen Verfolger Sievern dringend eine Überraschung.

Tore: 0:1 (16.), 0:2 (56.) beide Niekerken, 1:2 (68., HE) Fuchs Klein, 1:3 (77.) Abdel-Hadi.

Heute, 15:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
5
2
Abpfiff

Die VSV bleiben personell angeschlagen und mühen sich dem Saisonende entgegen. Nach sieben sieglosen Spielen müssen die Hedendorfer froh sein, zuvor schon die Punkte für den Klassenerhalt eingefahren zu haben.

Tore: 1:0 (20.) Buck, 2:0 (40., FE) Cordts, 3:0 (47.) Fischer, 4:0 (61.) Vogelsänger, 5:0 (67.) Koslowski, 5:1 (78.) Kröger, 5:2 (90.+2) Mance.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
2
1
Abpfiff

Der TuS verteidigte mit seiner Lufthoheit die langen Bälle ihrer tiefstehenden Gäste mühelos und spielte zwei Angriffe über den Flügel erfolgreich zu Ende. „Wir haben es nur verpasst, das dritte oder vierte Tor nachzulegen“, sagt Trainer Patrick Reis.

Tore: 1:0 (9.) Aygör, 2:0 (21.) F. Schawaller, 2:1 (44.) Koffi Konan.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
4
1
Abpfiff

Auch wenn zwei späte Tore das Ergebnis deutlich machten, war O/O lange auf Augenhöhe. „Wir spielen vernünftigen Fußball, müssen uns dafür aber belohnen - die Hoffnung geben wir nicht auf“, sagt Trainer Bernd Meyer.

Tore: 1:0 (12.) Bode, 1:1 (16.) Wiegmann, 2:1 (51.) Bode, 3:1 (85., FE) Topcu, 4:1 (90.+5) Mergard.

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
2
1
Abpfiff

Apensen kam erst in den Schlussminuten zurück ins Spiel und muss den Blick im Rückspiegel behalten. Der TSV steht nur drei Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Tore: 1:0 (18.) Costa, 2:0 (32.) Mittelstädt, 2:1 (90., FE) Hellfeier.