TuS Harsefeld II gewinnt dank Lufthoheit - Deinste rutscht ab

Der TuS Harsefeld II gewinnt mit Köpfchen und der Deinster SV ist wieder unten drin im Abstiegskampf der Bezirksliga. Der Spieltag im Überblick:

Weil Drochtersen seine Konter nur ungenügend ausspielte, mussten die Kehdinger nach dem späten Anschluss nochmal kurz zittern. „Das war über 90 Minuten gesehen ein verdienter Sieg“, sagt D/A-Coach Henrik Licht.

Weil die Konkurrenz ihre Hausaufgaben erledigte, rutschte Deinste wieder auf einen Abstiegsplatz ab. Der DSV braucht in den kommenden Wochen gegen Primus FC Cuxhaven und dessen Verfolger Sievern dringend eine Überraschung. Tore: 0:1 (16.), 0:2 (56.) beide Niekerken, 1:2 (68., HE) Fuchs Klein, 1:3 (77.) Abdel-Hadi.

Die VSV bleiben personell angeschlagen und mühen sich dem Saisonende entgegen. Nach sieben sieglosen Spielen müssen die Hedendorfer froh sein, zuvor schon die Punkte für den Klassenerhalt eingefahren zu haben. Tore: 1:0 (20.) Buck, 2:0 (40., FE) Cordts, 3:0 (47.) Fischer, 4:0 (61.) Vogelsänger, 5:0 (67.) Koslowski, 5:1 (78.) Kröger, 5:2 (90.+2) Mance.

Der TuS verteidigte mit seiner Lufthoheit die langen Bälle ihrer tiefstehenden Gäste mühelos und spielte zwei Angriffe über den Flügel erfolgreich zu Ende. „Wir haben es nur verpasst, das dritte oder vierte Tor nachzulegen“, sagt Trainer Patrick Reis. Tore: 1:0 (9.) Aygör, 2:0 (21.) F. Schawaller, 2:1 (44.) Koffi Konan.

Auch wenn zwei späte Tore das Ergebnis deutlich machten, war O/O lange auf Augenhöhe. „Wir spielen vernünftigen Fußball, müssen uns dafür aber belohnen - die Hoffnung geben wir nicht auf“, sagt Trainer Bernd Meyer. Tore: 1:0 (12.) Bode, 1:1 (16.) Wiegmann, 2:1 (51.) Bode, 3:1 (85., FE) Topcu, 4:1 (90.+5) Mergard.