TuS Harsefeld holt zweiten Spieler aus der Oberliga Niedersachsen Kader des TuS Harsefeld nimmt Formen an von Tageblatt · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jürgen Poersch

Harsefeld hat seinen sechsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Beim ersten Versuch hatte es nicht geklappt, zwei Jahre später kommt er enorm erfahrener.

Mit Per Lasse Schmidt kommt ein offensiver, zentraler Mittelfeldspieler zum TuS Harsefeld. Sportdirektor Alexander Martens wollte Schmidt schon vor zwei Jahren haben, wie er verrät, da spielte dieser noch für die U19 des JFV A/O/B/H/H in der Regionalliga Schmidt wechselte stattdessen zum Lüneburger SK Hansa und war als Stammspieler maßgeblich an der Landesligameisterschaft 2024/25 beteiligt. In der nun abgelaufenen Oberligasaison gehörte er nicht mehr zur ersten Wahl, kam auf 19 Teileinsätze.

Schmidt feierte aber noch einen Erfolg mit dem LSK. Im Finale des Niedersachsenpokals wurde er während der Verlängerung gegen Bersenbrück eingewechselt und traf beim erfolgreichen Elfmeterschießen. Schmidt wohnt noch in Lüneburg, absolviert sein duales Studium aber in Buxtehude.