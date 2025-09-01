TuS Harpen feiert Last-Minute-Sieg – Acht-Tore-Spektakel in Herne

YEG Hassel hat dem persönlichen Warten auf den ersten Pflichtspielsieg der Saison am 4. Spieltag ein Ende gesetzt und beim 3:0-Heimsieg über den Hombrucher SV nichts anbrennen lassen. Sieglos sind weiterhin die Sportfreunde Wanne-Eickel und der immer noch punktlose SuS Kaiserau.
Wanne-Eickel musste sich dem FC Roj mit 0:1 geschlagen geben und das obwohl die Fronczyk-Elf seit der 32. Minute in Überzahl war. Rojs Amine Ennaji war mit der roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt worden, ehe Emre Yesilova kurz vor dem Pausenpfiff einen Freistoß direkt verwandelte und damit den Treffer des Tages erzielte (45.+3).
Noch länger war der SuS Kaiserau in Überzahl, denn der TuS Hannibal dezimierte sich an der Jahnstraße bereits in der neunten Spielminute. Tegra Joseph Lunduku vereitelte eine SuS-Chance auf der Linie mit der Hand, den fälligen Elfmeter verwandelte Nico Stender zur Kaiserauer Führung und dem ersten Saisontreffer nach über 280 torlosen Landesliga-Minuten. Doch die Gäste aus Dortmund sollten das Spiel trotz Unterzahl noch drehen können. Erst glich Soufian Laghrissi für Hannibal aus (23.), dann sorgte Kevin Thomas Usang fünf Minuten nach Wiederanpfiff für die Wende, sodass Kaiserau wieder einmal leer ausging.
Die Topteams der Liga waren allesamt dreifach erfolgreich. Der SV Wanne 11 ist nach dem 3:0-Sieg gegen den VfL Kamen neuer Spitzenreiter, vor dem TuS Harpen, der das Topspiel gegen den SV Brackel knapp mit 2:1 gewann. Den Siegtreffer der Bochumer erzielte Niklas Döhmen in der 89. Minute. Die Gäste agierten in der Schlussphase ebenfalls in Unterzahl. Ein Torspektakel entschied der FC Marl für sich. Beim Aufsteiger BV Herne-Süd bezwang der FCM mit 5:3.
Die Mitaufsteiger FC Altenbochum und TuS Eichlinghofen konnten hingegen auf ihren heimischen Plätzen Siege feiern. Der FCA bog einen 0:1-Pausenrückstand gegen den Königsborner SV in einen 2:1-Sieg um. Eichlinghofen fuhr gegen den SV Sodingen einen souveränen 3:1-Sieg ein.
5. Spieltag
Sa., 06.09.25 19:00 Uhr SuS Kaiserau - VfL Kamen
So., 07.09.25 15:15 Uhr SF Wanne-Eickel - SV Brackel 06
So., 07.09.25 15:15 Uhr TuS Hannibal - TuS Eichlinghofen
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - YEG Hassel
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Marl - SV Wanne 11
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Sodingen - FC Altenbochum
So., 07.09.25 15:30 Uhr Königsborner SV - TuS Harpen
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hombrucher SV - BV Herne-Süd