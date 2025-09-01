TuS Harpen feiert Last-Minute-Sieg – Acht-Tore-Spektakel in Herne

YEG Hassel hat dem persönlichen Warten auf den ersten Pflichtspielsieg der Saison am 4. Spieltag ein Ende gesetzt und beim 3:0-Heimsieg über den Hombrucher SV nichts anbrennen lassen. Sieglos sind weiterhin die Sportfreunde Wanne-Eickel und der immer noch punktlose SuS Kaiserau.

Wanne-Eickel musste sich dem FC Roj mit 0:1 geschlagen geben und das obwohl die Fronczyk-Elf seit der 32. Minute in Überzahl war. Rojs Amine Ennaji war mit der roten Karte vorzeitig unter die Dusche geschickt worden, ehe Emre Yesilova kurz vor dem Pausenpfiff einen Freistoß direkt verwandelte und damit den Treffer des Tages erzielte (45.+3).

Noch länger war der SuS Kaiserau in Überzahl, denn der TuS Hannibal dezimierte sich an der Jahnstraße bereits in der neunten Spielminute. Tegra Joseph Lunduku vereitelte eine SuS-Chance auf der Linie mit der Hand, den fälligen Elfmeter verwandelte Nico Stender zur Kaiserauer Führung und dem ersten Saisontreffer nach über 280 torlosen Landesliga-Minuten. Doch die Gäste aus Dortmund sollten das Spiel trotz Unterzahl noch drehen können. Erst glich Soufian Laghrissi für Hannibal aus (23.), dann sorgte Kevin Thomas Usang fünf Minuten nach Wiederanpfiff für die Wende, sodass Kaiserau wieder einmal leer ausging.