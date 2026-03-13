TuS Harpen erreicht nach intensivem Pokalfight das Halbfinale

TuS Harpen gewann in einem intensiven Spiel gegen Langendreer 04. – Foto: Sascha Skroblin

Im Viertelfinale des Bochumer Kreispokals setzte sich der Landesligist TuS Harpen auswärts beim Kreisliga-A-Vertreter SV Langendreer 04 mit 2:0 durch und zieht damit ins Halbfinale ein. Auf dem Papier waren die Rollen im Vorfeld klar verteilt – zwei Ligen Unterschied, Harpen als Favorit, Langendreer als Außenseiter. Doch unter Flutlicht entwickelte sich ein intensives Pokalspiel, in dem der Kreisligist lange dagegenhielt, bevor der Landesligist das Spiel endgültig entschied.

Der Gegner aus Harpen reiste mit klaren Ambitionen an. Trainer Björn Lübbehusen hatte im Vorfeld jedoch davor gewarnt, den unterklassigen Gegner zu unterschätzen. „Ich vermute, dass Langendreer etwas tiefer stehen wird und über Konter kommen möchte. Heißt also für uns: Wir brauchen eine gute Restverteidigung und dürfen uns bei Kontern nicht überraschen lassen“, sagte der Harpener Coach.

Bereits vor der Partie hatte Langendreers Trainer Dirk Sörries die Ausgangslage offen angesprochen. „Man spielt als Kreisligist ja nicht so oft ein Viertelfinale. Für den Verein ist das in dieser Saison ein echtes Highlight“, erklärte er. Dass sein Team gegen einen Landesligisten als Außenseiter ins Spiel gehen würde, war für ihn selbstverständlich. Gleichzeitig wollte er seiner Mannschaft Mut machen: „Die Spieler dürfen keine Angst vor dem Gegner haben. Respekt ist angebracht, aber es ist halt nur ein Spiel – und da kann alles passieren.“

Hinzu kam, dass Harpen personell einige Ausfälle verkraften musste. „Ausfallen werden Alan Lakota, Daniel Hoffmann, Marco Bakenecker und Jasim Boutayeb. Das sind natürlich drei bis vier Stammspieler, aber wir haben einen großen und guten Kader, um das zu kompensieren“, erklärte Lübbehusen vor dem Anpfiff.

Als das Spiel unter Flutlicht begann, versuchte Harpen früh die Kontrolle zu übernehmen. Der Landesligist hatte mehr Ballbesitz und suchte nach Lücken in der Defensive der Gastgeber. Langendreer dagegen setzte zunächst auf Kompaktheit, intensive Zweikampfführung und schnelle Umschaltmomente.

In der 23. Minute ging der Favorit schließlich in Führung. Nach einem Angriff über die Offensive der Gäste traf Rinim Haliti zum 0:1 für den TuS Harpen. Für Haliti war es bereits sein viertes Turniertor. Der Treffer spielte dem Landesligisten natürlich in die Karten, denn Langendreer musste nun etwas mehr riskieren.

Trotz des Rückstands blieb der Kreisliga-A-Vertreter jedoch mutig. Die Mannschaft von Sörries arbeitete weiterhin diszipliniert gegen den Ball und versuchte immer wieder, über schnelle Gegenstöße gefährlich zu werden. Harpen hatte zwar weiterhin mehr Spielanteile, doch Langendreer ließ den Favoriten nicht davonziehen und hielt das Spiel offen.

Noch vor dem Spiel hatte Sörries genau diese Mentalität gefordert. „Wir müssen couragiert auftreten und als Einheit spielen. Wenn wir unsere Tugenden aus der Hinrunde auf den Platz bringen, wird es jeder Gegner schwer haben“, sagte er. Seine Mannschaft setzte das über weite Strecken um und machte es dem Landesligisten nicht leicht.

Nach der Halbzeit versuchte Harpen, das Spiel weiter zu kontrollieren. Trainer Lübbehusen reagierte zudem mit mehreren Wechseln, um frische Impulse zu setzen. Unter anderem kamen Hamdi Kaya, Matin Sediqui und später Lewin Kahlfus sowie Allan Burfeind Bimete ins Spiel.

Langendreer wechselte ebenfalls und brachte unter anderem Lars Christian Ryll, Michael Szykula und Tim Krüger, um neue Energie ins Spiel zu bringen.

Je länger die Partie dauerte, desto mehr wurde deutlich, dass Langendreer zwar leidenschaftlich kämpfte, Harpen jedoch über die größere individuelle Qualität verfügte. Der Landesligist blieb geduldig und suchte weiterhin nach der Entscheidung.

Diese fiel schließlich in der 85. Minute. Lennart Höppner traf zum 0:2 für den TuS Harpen und sorgte damit für die Vorentscheidung. Für Höppner war es sein erstes Turniertor, und gleichzeitig der Treffer, der das Pokalspiel endgültig entschied.

Langendreer versuchte zwar weiterhin, den Anschluss zu finden, doch Harpen brachte die Führung anschließend souverän über die Zeit. Nach 90+8 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie.

Für den TuS Harpen bedeutet der Sieg den Einzug ins Halbfinale des Bochumer Kreispokals – und damit einen weiteren Schritt Richtung Endspieltag. Genau dieses Ziel hatte Trainer Lübbehusen bereits vor der Partie angesprochen. „Für uns wäre das Erreichen des Halbfinales natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Der Pokal hat eine große Strahlkraft für den Verein, besonders wenn man am Endspieltag dabei ist“, sagte er.

Für Langendreer bleibt trotz der Niederlage eine engagierte Vorstellung gegen einen klassenhöheren Gegner. Der Kreisliga-A-Vertreter zeigte über weite Strecken, dass er mit Einsatz, Disziplin und Teamgeist auch einem Landesligisten Paroli bieten kann.

Und auch wenn der Pokalweg für Langendreer hier endet, bleibt die Leistung ein Zeichen dafür, dass der Außenseiter den Favoriten durchaus fordern konnte – ganz im Sinne der Worte von Trainer Sörries vor dem Spiel: „Das Viertelfinale ist nur ein Spiel und da kann alles passieren. Warum sollten wir nicht gewinnen?“

Am Ende setzte sich jedoch die Klasse des Landesligisten TuS Harpen durch. Mit dem 2:0-Erfolg lebt der Traum vom Pokalsieg weiter – und der nächste Schritt Richtung Finale ist gemacht.