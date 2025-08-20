TuS Haren erzwingt Remis in der Nachspielzeit

In einem spannenden Kreisliga-Duell trennten sich der TuS Haren und der Bezirksliga-Absteiger Surwold 2:2-Unentschieden.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits nach fünf Minuten durch M. Eissing mit 0:1 in Führung. Kurz darauf musste Haren einen weiteren Rückschlag verkraften: Husmann verletzte sich früh und wurde durch Spielertrainer Held ersetzt.
Nach dem Seitenwechsel kam der TuS Haren deutlich besser ins Spiel. In der 58. Minute erzielte Timon Krüssel sein erstes Tor für die Mannschaft und glich zum 1:1 aus. Surwold blieb jedoch gefährlich und nutzte in der 79. Minute einen Foulelfmeter, den L. Schipper sicher zum 1:2 verwandelte.
Doch Haren gab nicht auf. In der Nachspielzeit köpfte Cello eine Flanke von Kiepe zum 2:2-Endstand ein.
Am Ende stand ein gerechtes Remis, bei dem Surwold die besseren Chancen hatte, der TuS Haren aber mit großem Einsatz und Leidenschaft überzeugte.