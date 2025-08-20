TuS Haren erzwingt Remis in der Nachspielzeit

In einem spannenden Kreisliga-Duell trennten sich der TuS Haren und der Bezirksliga-Absteiger Surwold 2:2-Unentschieden.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits nach fünf Minuten durch M. Eissing mit 0:1 in Führung. Kurz darauf musste Haren einen weiteren Rückschlag verkraften: Husmann verletzte sich früh und wurde durch Spielertrainer Held ersetzt.