TuS Haren dreht wildes Spiel in Teglingen - Husmann überragt

#AusLiebeZumFußball

In einer torreichen und intensiven Partie hat sich der TuS Haren mit 4:3 beim SV Teglingen durchgesetzt. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem vor allem Mirco Husmann zum entscheidenden Faktor wurde.

Nach dem Seitenwechsel legte Haren einen Blitzstart hin: Lukas Hagen vollendete einen schnellen Angriff zur erstmaligen Führung (46.), ehe Husmann nur drei Minuten später mit seinem zweiten Treffer auf 4:2 erhöhte (49.). Teglingen zeigte jedoch Moral und kam durch Lukas Westhoff noch einmal auf 3:4 heran (70.).

Teglingen erwischte den besseren Start: Jasper Klene brachte die Hausherren früh in Führung (12.), doch Haren antwortete quasi im Gegenzug durch Martin Raming-Freesen (13.). Klene schnürte wenig später seinen Doppelpack und stellte auf 2:1 (24.), ehe Husmann per spektakulärem Freistoß aus rund 40 Metern zum 2:2-Pausenstand traf (38.).

In der Schlussphase drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, ließen jedoch ihre Chancen ungenutzt. Haren verteidigte mit viel Einsatz und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mirco Husmann, zwei Tore, darunter ein Traumfreistoß, und eine Vorlage. Der Offensivmann war an nahezu jeder gefährlichen Aktion der Gäste beteiligt und entschied die Partie maßgeblich.

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Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!