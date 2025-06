TuS Hannibal holt Guiseppe Tripi – Ein neuer Impuls an der Seitenlinie

Nach dem kurzfristigen Rückzug von Beravan Mirek verpflichtet TuS Hannibal einen neuen Cheftrainer: Giuseppe Tripi, der beim VfL Kemminghausen zuletzt den Klassenerhalt in der Bezirksliga schaffte, soll in der Landesliga neue Stabilität bringen.

Es ging am Ende schneller als erwartet. Nach der unerwarteten Absage von Beravan Mirek stand der TuS Hannibal plötzlich ohne Trainer für die neue Saison da – doch nur wenige Tage später kann der Dortmunder Landesligist Vollzug melden. Giuseppe Tripi wird ab Sommer die sportliche Verantwortung übernehmen. Für den 45-Jährigen ist es die erste Station als Cheftrainer in der Landesliga – und für Hannibal die erhoffte Lösung nach turbulenten Tagen.

Tripi hatte sich vor Kurzem beim VfL Kemminghausen verabschiedet. Dort hatte er in der Rückrunde aus einem scheinbar abgeschriebenen Team ein konkurrenzfähiges gemacht – am Ende schloss der Klub als drittstärkstes Rückrundenteam die Bezirksliga-Saison ab und hielt souverän die Klasse. Für Hannibals Vorsitzenden Najim Bousbiba war das entscheidend: „Das war schon sehr imponierend, was er da auf die Beine gestellt hat. Aus einer mausetoten Mannschaft hat er richtig viel gemacht.“