TuS Haltern und Timo Ostdorf beenden vorzeitig die Zusammenarbeit Westfalenligist TuS Haltern steckt in einer großen Krise. Mit lediglich einem Sieg belegen die Seestädter den vorletzten Tabellenplatz in der Staffel 1.

Nach tollen Jahren mit u. a. Regionalliga-Fußball droht der Absturz in die Landesliga, wo in der Saison 2015/16 der große Aufschwung begonnen hatte. Am Dienstagnachmittag gab der Verein bekannt, dass Coach Timo Ostdorf freigestellt wurde.

Der 36-Jährige war zur Saison 2014/15 als Spieler in die Stauseekampfbahn gewechselt und hatte den Verein seitdem als Spieler und Trainer der U19, sowie von Team B und Team A maßgeblich geprägt. In seine Verantwortung fallen der Landesliga-Aufstieg des Team B in der Saison 2019/20, die U19-Aufstiege in die Landes- und Westfalenliga und der Klassenerhalt in der Oberliga mit Team A in der Spielzeit 2020/21. Darüber hinaus brachte sich der gebürtige Oer-Erkenschwicker in vielerlei Hinsicht im Vereinsleben ein. Als der Verein sich gegen den hochbezahlten Amateurfußball entschied und sich freiwillig aus der Regionalliga zurückzog, stellte sich Timo Ostdorf der Verantwortung als Trainer von Team A. Dass so viele Juniorenspieler in den letzten zwei Jahren beim TuS ihr Senioren-Debüt feiern durften und sich teilweise zu Stammspielern in Westfalen- und Oberliga-Vereinen entwickelten, ist sein Verdienst.

Daniel Haxter, Abteilungsleiter Fußball und 2. Vorsitzender, sagt: „Timo und der TuS war viele Jahre eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Aufstiege mit ihm als U19- und Team B-Trainer fallen genauso in seine Verantwortung, wie seine Erfolge als Spieler. Aus sportlicher Sicht haben wir in Rücksprache mit Timo nun entscheiden müssen, dass wir sein Engagement als Trainer beim TuS Haltern am See vorzeitig beenden. Mit der Aufholjagd gegen Deuten hat die Mannschaft gezeigt, wozu sie im Stande ist. Wir alle wünschen uns, dass sie daran in den nächsten Wochen anknüpft. Timo wünschen wir auf seinem weiteren Weg, persönlich wie sportlich, von Herzen nur das Beste. Wir sind uns sicher, dass wir ihn auch in Zukunft als Tusler in der Stauseekampfbahn begrüßen können.“

Timo Ostdorf wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Der TuS Haltern am See war in den letzten acht Jahren ein wesentlicher Bestandteil meines Spieler- und Trainer-Lebens. Ich habe hier die Möglichkeiten bekommen, mich als Trainer in vielfältiger Form weiterzuentwickeln und gleichzeitig von der Landes- bis zur Oberliga Erfahrung zu sammeln. Auch die Station in der U19 hat mich als Trainer deutlich weitergebracht und mich zu dem Coach geformt, der ich heute bin. Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar. Ich wünsche dem Verein und besonders der Mannschaft den größtmöglichen Erfolg und werde auch weiterhin gespannt die Entwicklung des Vereins verfolgen."