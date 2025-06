TuS Hahn startet zur Saison 2025/26 wieder mit eigener C-Jugend – Neue

In der Saison 2025/26 stellt der TuS Hahn wieder eine eigene C-Jugend-Mannschaft. Mit an Bord ist ein im Fußballkreis bestens bekannter Name: Recai- genannt „Richi“ -Kivanc übernimmt das Traineramt der neu formierten Mannschaft.

Richi bringt nicht nur langjährige Erfahrung als Coach mit, sondern ist auch ein leidenschaftlicher Fußballschiedsrichter. In seiner über 25-jährigen Laufbahn hat er weit mehr als 1000 Spiele geleitet -allein in der vergangenen Saison war er bei rund 100 Partien im Einsatz. Seine Begeisterung für den Fußball, sein Engagement und seine Nähe zur Jugend zeichnen ihn besonders aus.