TuS hält die Hoffnung am Leben

Der TuS kam nach dem Auswärtssieg in Herrieden selbstbewusst ins Spiel und näherte sich vorsichtig dem Meckenhausener Strafraum an. Die ersten gefährlichen Aktionen konnten aber die Gäste aus dem Landkreis Roth verzeichnen, als nach einer Flanke von Marco Meixner zuerst Maximilian Merk am kurzen Pfosten knapp über das Tor köpfte oder TuS-Keeper Lindörfer nach einem Eckball gegen Berger aus spitzem Winkel auf dem Posten war.

Auf der Gegenseite war es Moritz Wolfram, der nach einer Viertelstunde im Fünfmeterraum im letzten Moment von seinem Gegenspieler geblockt wurde. Danach verflachte die Partie spielerisch zusehends und es gelangen auf beiden Seiten nur wenige gelungene Kombinationen. Erst in der 26. Minute kam die Heinz-Elf wieder besser ins Spiel und erarbeitete sich einige Abschlüsse aus der Distanz. Jedoch zielte Marco Wegert nach tollem Solo zu hoch, in der anderen Situation hämmerte er zentral auf Gästetorwart Leon Heindl, der keine Mühe hatte, den Ball sicher aufzunehmen. Vier Minuten vor der Pause verfehlte ebenso ein Schuss von Marcus Roid, nach Hackenablage von Moritz Wolfram, sein Ziel um einige Balldurchmesser, sodass es ohne Tore in die Kabinen ging.