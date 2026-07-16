 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

TuS Hackenheim trägt Hulseys Handschrift

Am Felseneck steht man vor dem fünften Jahr in der Landesliga

von Jochen Werner · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Antreten zum Jubeln: So sehen sich die Hackenheimer um Spiertrainer Tim Hulsey am liebsten.
Antreten zum Jubeln: So sehen sich die Hackenheimer um Spiertrainer Tim Hulsey am liebsten. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Landesliga West
TuS Hackenheim

Hackenheim. Nach zwei Jahren, die nicht unbedingt so liefen wie erhofft, geht der TuS Hackenheim in seine fünfte Landesligaspielzeit. Dabei soll vieles anders werden. Was das genau ist und wie der Kader aufgebaut ist, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.