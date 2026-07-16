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TuS Hackenheim trägt Hulseys Handschrift
Am Felseneck steht man vor dem fünften Jahr in der Landesliga
von Jochen Werner · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Antreten zum Jubeln: So sehen sich die Hackenheimer um Spiertrainer Tim Hulsey am liebsten. – Foto: Mario Luge (Archiv)
Hackenheim. Nach zwei Jahren, die nicht unbedingt so liefen wie erhofft, geht der TuS Hackenheim in seine fünfte Landesligaspielzeit. Dabei soll vieles anders werden. Was das genau ist und wie der Kader aufgebaut ist, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.