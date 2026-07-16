TuS Hackenheim trägt Hulseys Handschrift

Antreten zum Jubeln: So sehen sich die Hackenheimer um Spiertrainer Tim Hulsey am liebsten. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Hackenheim. Nach zwei Jahren, die nicht unbedingt so liefen wie erhofft, geht der TuS Hackenheim in seine fünfte Landesligaspielzeit. Dabei soll vieles anders werden. Was das genau ist und wie der Kader aufgebaut ist, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.