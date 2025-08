TuS Hackenheim: Mit "Kanzler" Merkel in die neue Runde

Hackenheim. Vierter, Sechster Achter. Drei Jahre spielt der TuS Hackenheim bereits in der Landesliga West. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) beginnt für die Elf von Spielertrainer Tim Hulsey Saison Nummer vier mit einem Auswärtsspiel beim SV Hinterweidenthal. Die Vorgaben, die der 37-Jährige macht, sind klar. "Schlechter als Platz acht wollen wir nicht abschneiden. Platz drei könnte bei idealem Verlauf ein Ansporn sein", sagt er und schränkt sogleich ein: "Es ist am Ende die Frage, wie gesund wir durch die Runde kommen und was wir tatsächlich wollen".

Die Vorbereitung verlief rein von den Ergebnissen her nicht optimal. Was vor allem an Hulsey nagt, ist der Auftritt gegen Ligakonkurrent SG Meisenheim (0:3) am vergangenen Sonntag in der zweiten Verbandspokalrunde. Da ließen seine Jungs fast alles vermissen, was an Grundtugenden gefordert ist. "Vor Ligastart schon aus dem Pokal ausgeschieden zu sein, sitzt tief." Hulsey versucht aber, zwischen den Zeilen zu lesen. Was wiederum für Sonntag viel Arbeit bedeutet. Für ihn und Merkel sei es die "Aufgabe, die Jungs zu finden, die das spielen, was sie können, und nicht das machen, was sie glauben zu können." Dass Michael Gilles nach seinen erneuten Knöchelproblemen noch wochenlang fehlen wird, ist klar. Julius Oertel könnte allerdings als Alternative zur Verfügung stehen, ähnlich wie Jannik Erbach.

Eine "Männermannschaft" zum Auftakt

Die Liga sieht Hulsey nach den Aufstiegen der beiden „Überperformer“ Hüffelsheim und Hohenecken noch ausgeglichener als im Vorjahr. Als Favoriten sieht er dabei den SC Hauenstein, aber auch Hinterweidenthal sei zumal als Auftaktgegner gefährlich. "Du darfst ihnen wenig Raum hinter der Kette geben. Das ist eine richtige Männermannschaft." Für den TuS gelte es, die ersten drei bis vier Begegnungen in den Blick zu fassen und den Grundstein für eine gute Runde zu legen.