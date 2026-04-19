TuS Hackenheim mit Chancenwucher Die Hackenheimer Landesliga-Fußballer müssen gegen Kirchheimbolanden eine unnötige Niederlage einstecken von Jochen Werner · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser

Den Blick zum Ball hat der Hackenheimer Angreifer Pierre Merkel (Mitte). Foto: Mario Luge

Hackenheim. Der Befreiungsschlag ist ausgeblieben. Der TuS Hackenheim musste am Sonntag am Felseneck stattdessen gegen den SV Kirchheimbolanden eine weitere Niederlage hinnehmen. 0:1 hieß es vor 160 Zuschauern. „Insgesamt sehr ärgerlich“, bilanzierte Spielertrainer Tim Hulsey. Zumal in der zweiten Hälfte auch noch Hans Steyer die Rote Karte sah und in der nächsten Woche fehlen wird.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Die Hackenheimer starteten zu passiv. Fast folgerichtig fiel schon nach einer guten Viertelstunde durch Henrik Hillesheim der Treffer, der die Begegnung schließlich entscheiden sollte. „Bis dahin hat mir unser Spiel gar nicht gefallen. Der Treffer war zu diesem Zeitpunkt verdient“, so Hulsey. Für den TuS war das Tor der Hallo Wach-Effekt. Direkt nach dem Anstoß steckte Henrik Sperling durch auf Pierre Merkel, der aber vorbei zielte (18.).