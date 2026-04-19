TuS Hackenheim mit Chancenwucher

Hackenheim. Der Befreiungsschlag ist ausgeblieben. Der TuS Hackenheim musste am Sonntag am Felseneck stattdessen gegen den SV Kirchheimbolanden eine weitere Niederlage hinnehmen. 0:1 hieß es vor 160 Zuschauern. „Insgesamt sehr ärgerlich“, bilanzierte Spielertrainer Tim Hulsey. Zumal in der zweiten Hälfte auch noch Hans Steyer die Rote Karte sah und in der nächsten Woche fehlen wird.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Die Hackenheimer starteten zu passiv. Fast folgerichtig fiel schon nach einer guten Viertelstunde durch Henrik Hillesheim der Treffer, der die Begegnung schließlich entscheiden sollte. „Bis dahin hat mir unser Spiel gar nicht gefallen. Der Treffer war zu diesem Zeitpunkt verdient“, so Hulsey. Für den TuS war das Tor der Hallo Wach-Effekt. Direkt nach dem Anstoß steckte Henrik Sperling durch auf Pierre Merkel, der aber vorbei zielte (18.).
Noch deutlicher wurde der Chancenwucher nach der Pause, als Hulsey auf ein 4-3-3-System umstellte, der TuS nun auf Risiko spielte und früh presste. Die Folge waren viele Top-Möglichkeiten. Allein: Das Runde wollte nicht ins Eckige. Nicht, als der eingewechselte Niklas Wollmann von rechts zurück auf den Elfmeterpunkt legte, dort aber Oliver Gäns mit dem linken Fuß dem einschussbereiten Lukas Röder das Leder vom Fuß nahm. Nicht, als Pierre Merkel, der zuvor bereits eine weitere ´Gelegenheit vergeben hatte, zum Strafstoß antrat und das Spielgerät über die Latte beförderte. Und auch nicht, als Christoph Menger in aussichtsreicher Position zu einem Freistoß antrat, der aber in der Kibo-Mauer hängen blieb. Dazu kam zu allem Ärger eben noch der Platzverweis. Steyer war bei einem eigenen Standard letzter Mann, hatte mehrere Möglichkeiten zum Abspielen oder den Ball erneut scharf zu machen. Die Situation endete mit einer Notbremse.
Aktuell sind es sieben Punkte Vorsprung vor einem potenziellen Abstiegsplatz. Mit einem Dreier aus den restlichen Partien wäre der Klassenerhalt aller Voraussicht nach sicher. Der TuS Hackenheim steht nun allerdings vor zwei schweren Auswärtsaufgaben. Erst am kommenden Sonntag beim Tabellenersten VfR Baumholder, dann am darauffolgenden Donnerstag (30. April) im Nachholspiel beim Zweiten, dem SC Hauenstein.
TuS Hackenheim: Grimm – Dudek (46. Wollmann), Protzel, Erbach, Dasli – Sperling (79. Menger), Gäns (66. Chirivi), Hulsey, Steyer – Röder (66. Brede), Merkel.