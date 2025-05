Der Moment, der für den TuS Hackenheim die Weichen auf Sieg stellte: Michael Gilles (Mitte, weißes Trikot) köpft eine Ecke von Henrik Sperling zum 2:1 ein. Foto: Jochen Werner

TuS Hackenheim: Gilles-Kopfball bringt die Sicherheit zurück Landesligist springt mit 4:1-Sieg gegen Hermersberg auf Platz sieben Verlinkte Inhalte Landesliga West Hermersberg TuS Hackenheim

Hackenheim. Glückliche Gesichter am Felseneck. Vor allem dank einer sehr starken zweiten Halbzeit holte sich der TuS Hackenheim im Landesliga-Heimspiel gegen den SV Hermersberg den erhofften Dreier. Damit hat die Mannschaft von Tim Hulsey einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Rein vom Papier her kletterte das Team im sehr engen Mittelfeld sogar von Rang 12 auf sieben!

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der TuS brauchte 20 Minuten, um in die Partie zu finden. Bis dahin hatten die Gäste aus der Südwestpfalz verdient 1:0 geführt. Philipp Ruf hatte dabei einen Abwehrschnitzer ausgenutzt (6.). Nach einem Foul an Jörg Maier und dem anschließenden Ausgleich, den Arash Sadeghi per Elfmeter besorgte (23.), änderte sich das Bild fast grundlegend. Bis zur Halbzeit agierten beide Kontrahenten auf Augenhöhe. Unmittelbar vor dem Wechsel hätten innerhalb von nicht einmal 60 Sekunden sowohl der TuS durch Hans Steyer und Deniz Dasli als auch der SV (Pfostenschuss Lukas Bißbort) in Führung gehen können.

Perfekter Start nach der Pause Nach Wiederanpfiff gelang den Hausherren der perfekte Start. Eine Ecke von Henrik Sperling köpfte Michael Gilles ein (48.) und sorgte damit für deutlich mehr Sicherheit im Hackenheimer Spiel. „Dann haben wir gegen eine sehr gute Mannschaft gezeigt, dass wir in den Umschaltmomenten bärenstark sind“, anerkannte Hulsey und verwies darauf, „dass wir jetzt für die letzten vier Saisonspiele alles in der eigenen Hand haben.“ Dafür, dass dies so ist, sorgte einmal die Defensive, die nach dem Treffer zum 2:1 kompakt stand, offensiv vor allem das Zusammenspiel von Oliver Gäns, Jörg Maier, Sperling und Steyer. Hatte Gäns auf Pass von Maier zunächst noch vergeben (56.), machte es Maier nach einer perfekten Kombination dann umso besser, netzte aus 12 Metern überragend ein. (74.) Keine zwei Minuten später setzte Steyer auf Sperling-Vorlage den Schlusspunkt.