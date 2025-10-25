TuS Hackenheim: Die ungenutzten Momente

Hackenheim. Es wurde nichts aus dem dritten Heimsieg der laufenden Runde. Mit dem 1:4 (0:0) gegen die SG Rieschweiler kassierten die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim zudem erstmals diese Spielzeit vier Gegentore. Das hatte sich allerdings in der ersten Halbzeit so gar nicht angekündigt.
Ganz klar, die Mannschaft von Tim Hulsey verlor die Partie vor der Pause gegen die Jungs rund um Weltmeister Erik Durm, der kurz vor Ende auf den Platz kam. Die Pleite war unterm Strich nicht nötig. „Mal wieder – ja“, bestätigte der TuS-Spielertrainer. "Es wurde diesmal noch deutlicher, dass wir in den guten Phasen unsere Momente nicht nutzen, um in Führung zu gehen.“
Und von diesen Momenten gab es genau drei in den ersten 45 Minuten. Nach 20 Minuten standen Hulsey und Pierre Merkel nicht nur frei vor Gästekeeper Marius Kaeppler, sondern sich auch gegenseitig im Weg. „Ich habe ,Leo‘ gerufen, aber Pierre hat mich nicht gehört“, ärgerte sich Hulsey. Zwölf Minuten später kam Merkel um Zentimeter nicht an Ball, um ihn ins Tor zu spitzeln. Das „dickste Ding“ hatte jedoch Arash Sadeghi, der nach einer halben Stunde acht Meter vor der letzten Linie – ebenfalls völlig alleine gelassen verstolperte. Die Gäste verbuchten vor dem torlosen Seitenwechsel gerade einen harmlosen Distanzschuss.
Nach dem Wechsel ging es plötzlich mit offenem Visier zur Sache. Allerdings erspielten sich die jetzt enttäuschenden Hausherren keine echte Chance mehr. „Dafür sind die Gegentore viel zu leicht gefallen“, bilanzierte Hulsey nach Abpfiff. Christian Ohlinger (55.) und Jona Wohlgemuth trafen (70.), und auch Rieschweilers Top-Torjäger Simon Hauk schraubte seine Saisonbilanz auf 17 (60. /80.). Für Merkels Ehrentreffer brauchte es einen Elfer nach Foul an Laurenz Bubach (84.).
„Wir sind aktuell nicht so stabil, dass wir über 90 Minuten die Null halten, also müssen wir Tore schießen. Die zweite Halbzeit verlief dann aber ähnlich wie letzte Woche“, fand Tim Hulsey. Der Spielertrainer schiebt die aktuelle Misere nicht nur auf die zahlreichen Verletzten. Vielmehr wollen er und Trainerkollege Merkel die Jungs diese Woche mindestens verstärkt im Training sehen. „Um auch nächste Saison wieder Landesliga spielen zu dürfen.“
TuS Hackenheim: Pies – Baderschneider, Erbach (75. Oertel), Hadamitzky, Protzel, Sadeghi (59. Wollmann), Dasli, Gäns, Hulsey (74. Bubach), Merkel, Steyer