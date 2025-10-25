TuS Hackenheim: Die ungenutzten Momente

Hackenheim. Es wurde nichts aus dem dritten Heimsieg der laufenden Runde. Mit dem 1:4 (0:0) gegen die SG Rieschweiler kassierten die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim zudem erstmals diese Spielzeit vier Gegentore. Das hatte sich allerdings in der ersten Halbzeit so gar nicht angekündigt.

Ganz klar, die Mannschaft von Tim Hulsey verlor die Partie vor der Pause gegen die Jungs rund um Weltmeister Erik Durm, der kurz vor Ende auf den Platz kam. Die Pleite war unterm Strich nicht nötig. „Mal wieder – ja“, bestätigte der TuS-Spielertrainer. "Es wurde diesmal noch deutlicher, dass wir in den guten Phasen unsere Momente nicht nutzen, um in Führung zu gehen.“

Und von diesen Momenten gab es genau drei in den ersten 45 Minuten. Nach 20 Minuten standen Hulsey und Pierre Merkel nicht nur frei vor Gästekeeper Marius Kaeppler, sondern sich auch gegenseitig im Weg. „Ich habe ,Leo‘ gerufen, aber Pierre hat mich nicht gehört“, ärgerte sich Hulsey. Zwölf Minuten später kam Merkel um Zentimeter nicht an Ball, um ihn ins Tor zu spitzeln. Das „dickste Ding“ hatte jedoch Arash Sadeghi, der nach einer halben Stunde acht Meter vor der letzten Linie – ebenfalls völlig alleine gelassen verstolperte. Die Gäste verbuchten vor dem torlosen Seitenwechsel gerade einen harmlosen Distanzschuss.