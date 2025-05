TuS Hackenheim: Benjamin Rubröder koordiniert die Jugend

HACKENHEIM. Auch der TuS Hackenheim will die Jugendarbeit vorantreiben. Mit Benjamin Rubröder hat der Verein, dessen erste Aktivenmannschaft wahrscheinlich auch in der nächsten Saison in der Landesliga West Fußball spielt, jetzt einen namhaften Jugendkoordinator engagiert, der gemeinsam mit Christian Weinmann den Nachwuchsbereich organisiert.

Während Weinmann sich in Zukunft um den Grundlagenbereich (Bambini bis D-Junioren) kümmern soll, ist Rubröder für den Leistungsbereich der A- bis C-Junioren zuständig. Rubröder ist kein Unbekannter am Felseneck. Nach langer Zeit beim VfL Sponheim hatte der B-Lizenz-Inhaber den TuS Hackenheim in der Saison 2016/17 als Trainer damals von Aufstiegscoach Tino Häuser in der Bezirksliga übernommen, schmiss aber trotz gutem Start nach einer Serie von sechs Niederlagen im Winter hin. „Das bezeichnet er rückblickend heute noch als Fehler“, sagt Klaus Rehbein, Sportlicher TuS-Leiter, der nie den Kontakt zu dem Übungsleiter verloren hat.

Die erste Hackenheimer Episode liegt lange zurück. Rubröder machte nach seiner letzten Saison in Sponheim ab 2018 eine Fußballpause. Inzwischen spielt sein Sohn in der Jugend des TuS Hackenheim, einem Verein, der eigenständig alle Altersklassen im Nachwuchsbereich besetzt hat. Das ist schon außergewöhnlich im Amateurbereich und fordert ein gehöriges Maß an Organisation. Deshalb haben sich der rheinhessische Fußballklub und Benjamin Rubröder nun zur Zusammenarbeit entschlossen. „Wir erhoffen uns davon, mit der Zeit Talente aus der eigenen Jugend für die Männermannschaft auszubilden. Aktuell ist der Sprung aus der A-Junioren-Kreisliga in die Aktiven-Landesliga freilich zu groß“, sagt Rehbein. Quantitativ ist man bereits gut aufgestellt, jetzt soll auch die Qualität dazukommen.