TuS Hackenbroich ehrt seine Jubilare

Traditionell am Totensonntag war es wieder soweit: der TuS "Germania 1930" Hackenbroich e.V. hat seine Jubilare geehrt. In einem feierlichen Rahmen sind dabei fünf Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt worden. Bernd Fuchs aus der Fußballabteilung ist bereits seit 50 Jahren vereinstreu.

Unter Beteiligung des Vorstands und der Abteilungsleiter konnte in vorweihnachtlicher Stimmung und in geselliger Runde bei Kaffee und Schnittchen so manche Anekdote ausgetauscht werden. "Die Jubilarehrung bietet immer einen angemessenen Rahmen, um mit unseren verdienten Mitgliedern in den Austausch zu kommen und persönlich „Danke“ zu sagen. Bei der Vielzahl an Angeboten zur Freizeitgestaltung ist es heute nicht mehr selbstverständlich, dass Mitglieder über einen langen Zeitraum in ihrem Ort vereinstreu bleiben. Neben den etablierten Sportprogrammen unserer Abteilungen setzen wir daher auch auf neue Formate, wie dem aktuellen Krav Maga-Training für junge Mädchen", freut sich TuS-Vorsitzender André Heryschek mit den Vorstandskollegen über einen guten Mix zwischen Neuem und Bewährtem.

Foto v.l.n.r. Edeltraud Stöcker (25 Jahre Mitgliedschaft), André Heryschek (Vorsitzender), Annemarie Hölters (25), Bernd Fuchs (50), Hans Dick (Geschäftsführer), Heike Porting (25, Schatzmeisterin), Petra Braun (Abteilungsleiterin Ski), Dagmar Morschick (25)