TuS GW Pödinghausen will früh die sicheren Gefilde ansteuern Der Landesliga-Aufsteiger aus Enger freut sich auf die erste Saison in der Vereinsgeschichte in der Spielklasse. Trainer Holm Windmann sieht den Kader noch einmal verbessert. von Thomas Vogelsang · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Qualitativ und quantitativ gut aufgestellt: Der TuS GW Pödinghausen sieht sich mit Mourad El Hamdaoui (unten v. l.), Evren Turan, Nico Bergmann, Mika Wagner, Florian Ernst, Nino vom Hofe, Jonas Kreickenbaum, Louis Elsner, Jan Menne, Julian Czaja; Betreuer Jörg Heitmeier (Mitte v. l.), Torwarttrainer Michael Bigalk, Physiotherapeut Dorian Kronsbein, Xemgin Ali Ammo, Aykut Soyak, Sam Sorge, Maximilian Cuwalsky, Harun Kizilboga, Trainer Holm Windmann, Konditionstrainer Thorsten Finne, Co-Trainer Marcel Rieso; dem Sportlichen Leiter Bruno Gabel (hinten v. l.), Orkun Tosun, Philip Ewert, Hashem Celik, Nick Mdoreuli, Amir Severi, Sakir Gülec, Markus Bischoff, Aboubacar Camara, Oguz Peker, dem Sportlichen Leiter Mike Tönsing sowie den fehlenden Nico Schneider, Jannis Sassenberg und Jannik Golin für die Premierensaison in der Fußball-Landesliga in jeder Hinsicht ordentlich gerüstet. – Foto: Naemi Schneider / Verein

Der TuS GW Pödinghausen betritt Neuland – und ist dazu bereit. Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga will sich der kleine Verein aus dem Süden von Enger in der Klasse etablieren. Die Grün-Weißen sind gekommen, um zu bleiben.

„Es war in den letzten Jahren unser großer Wunsch, die Landesliga zu erreichen. Jetzt freuen wir uns extrem darauf und wollen dort für die nächsten Jahre ankommen“, sagt Pödinghausens Sportlicher Leiter Bruno Gabel. Das sichere Mittelfeld ist auch das erklärte Ziel von Trainer Holm Windmann. „In der 17er-Staffel gibt es vier Absteiger, das läuft am Ende oft auf ein Hauen uns Stechen hinaus. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Es gilt, möglichst früh die nötigen Punkte zu holen, um von der Gefahrenzone fernzubleiben.“ Zehn Zugänge stehen acht Abgängen gegenüber Die Weichen dazu sind in der Sommerpause gestellt worden. Zehn Zugänge, teils aus höheren Klassen, stehen den acht Abgängen gegenüber. „Wir haben junge, hungrige Leute und auch erfahrene Spieler hinzubekommen. Mein Eindruck der ersten Vorbereitungs-Wochen ist, dass wir uns qualitativ noch einmal verbessert haben. Die Landesliga ist im Vergleich zur Bezirksliga aber auch deutlich stärker. Da ist es gut, dass wir bei 26 Akteuren im Kader einen großen Konkurrenzkampf haben werden. Es kann sich niemand zurücknehmen, weder im Training noch in den Spielen“, betont Windmann.

Und da ist natürlich auch die oft zitierte Euphorie des Aufstiegs. Windmann: „Den Schwung der vergangenen Rückrunde, die richtig gut war, wollen wir jetzt in die neue Liga mitnehmen.“ Im Gegensatz zum Verein aus dem Engeraner Vorort kennt der 56-Jährige die Landesliga aus vergangenen langjährigen Trainertagen beim FC Bad Oeynhausen (von 2014 bis 2022) noch immer sehr gut, auch zuletzt war er ab und an Zaungast beim FCO, da sein Sohn Mats Windmann dort spielt. „Der ist zur Zeit im Urlaub. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass wir nicht zum Auftakt gegen Bad Oeynhausen spielen, da möchte ich ihn dann schon auf der anderen Seite auch sehen“, sagt Holm Windmann augenzwinkernd. Saisonbeginn mitten in den Schulferien Ansonsten ist das Thema Urlaub für den Coach in diesem Jahr – gelinde gesagt – verzwickt. Ich bin ja schon einige Jahre Trainer, aber einen Saisonbeginn mitten in den Schulferien habe ich so noch nicht erlebt. Ich glaube, es wird kaum einen Verein geben, der an den ersten vier Spieltagen immer in gleicher Besetzung auflaufen kann. Auch wir müssen abwarten, wie es sich dann darstellt.“ Das erste Pflichtspiel steht für die Grün-Weißen übrigens schon am kommenden Donnerstag an, dann gastieren sie in der ersten Runde des Westfalenpokals beim Kreisnachbarn SG FA Herringhausen-Eickum.