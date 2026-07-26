TuS GW Pödinghausen will früh die sicheren Gefilde ansteuern

Der TuS GW Pödinghausen betritt Neuland – und ist dazu bereit. Nach dem erstmaligen Aufstieg in die Landesliga will sich der kleine Verein aus dem Süden von Enger in der Klasse etablieren. Die Grün-Weißen sind gekommen, um zu bleiben.
„Es war in den letzten Jahren unser großer Wunsch, die Landesliga zu erreichen. Jetzt freuen wir uns extrem darauf und wollen dort für die nächsten Jahre ankommen“, sagt Pödinghausens Sportlicher Leiter Bruno Gabel. Das sichere Mittelfeld ist auch das erklärte Ziel von Trainer Holm Windmann. „In der 17er-Staffel gibt es vier Absteiger, das läuft am Ende oft auf ein Hauen uns Stechen hinaus. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Es gilt, möglichst früh die nötigen Punkte zu holen, um von der Gefahrenzone fernzubleiben.“
Die Weichen dazu sind in der Sommerpause gestellt worden. Zehn Zugänge, teils aus höheren Klassen, stehen den acht Abgängen gegenüber. „Wir haben junge, hungrige Leute und auch erfahrene Spieler hinzubekommen. Mein Eindruck der ersten Vorbereitungs-Wochen ist, dass wir uns qualitativ noch einmal verbessert haben. Die Landesliga ist im Vergleich zur Bezirksliga aber auch deutlich stärker. Da ist es gut, dass wir bei 26 Akteuren im Kader einen großen Konkurrenzkampf haben werden. Es kann sich niemand zurücknehmen, weder im Training noch in den Spielen“, betont Windmann.
Und da ist natürlich auch die oft zitierte Euphorie des Aufstiegs. Windmann: „Den Schwung der vergangenen Rückrunde, die richtig gut war, wollen wir jetzt in die neue Liga mitnehmen.“ Im Gegensatz zum Verein aus dem Engeraner Vorort kennt der 56-Jährige die Landesliga aus vergangenen langjährigen Trainertagen beim FC Bad Oeynhausen (von 2014 bis 2022) noch immer sehr gut, auch zuletzt war er ab und an Zaungast beim FCO, da sein Sohn Mats Windmann dort spielt. „Der ist zur Zeit im Urlaub. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass wir nicht zum Auftakt gegen Bad Oeynhausen spielen, da möchte ich ihn dann schon auf der anderen Seite auch sehen“, sagt Holm Windmann augenzwinkernd.
Ansonsten ist das Thema Urlaub für den Coach in diesem Jahr – gelinde gesagt – verzwickt. Ich bin ja schon einige Jahre Trainer, aber einen Saisonbeginn mitten in den Schulferien habe ich so noch nicht erlebt. Ich glaube, es wird kaum einen Verein geben, der an den ersten vier Spieltagen immer in gleicher Besetzung auflaufen kann. Auch wir müssen abwarten, wie es sich dann darstellt.“ Das erste Pflichtspiel steht für die Grün-Weißen übrigens schon am kommenden Donnerstag an, dann gastieren sie in der ersten Runde des Westfalenpokals beim Kreisnachbarn SG FA Herringhausen-Eickum.
„Ich finde es etwas unglücklich, dass in der ersten Runde dieses Wettbewerbes zwei Teams aus dem gleichen Kreis aufeinandertreffen. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Zumal wir dann am folgenden Sonntag auch noch im Kreispokal beim BV Stift Quernheim antreten, werden wir gleich auf Herz und Nieren geprüft, was ich wiederum gut finde. Wir treffen auf die beiden Mannschaften, die in der vergangenen Saison in der Bezirksliga unsere härtesten Kontrahenten waren. Da müssen und werden wir diese Spiele sehr ernst nehmen, denn wir möchten in allen Wettbewerben möglichst gut abschneiden“, erklärt der GWP-Trainer. In der Meisterschaft geht es am Freitag, 7. August, mit einem Heimspiel gegen Mitaufsteiger Spvg. Steinhagen los.
Ein Kreisderby in der Landesliga wird es in dieser Saison bekanntlich nicht geben. „Wir sind das einzige Team aus dem Kreis Herford und wollen die Fahne entsprechend hochhalten. Ich sehe aber auch so einige sehr attraktive Gegner und auch die Auswärtsfahrten sind bis auf wenige Ausnahmen nicht sonderlich weit“, sagt Windmann.
Was die Meisterschaftsaspiranten angeht, hat er einen klaren Favoriten. „Es wird keine Mannschaft mit Abstand vorne wegmarschieren, aber der Delbrücker SC ist für mich der heißeste Kandidat. Ich habe sie in der vergangenen Saison zweimal gesehen und fand sie enorm stark. Ansonsten ist der TuS Dornberg ebenfalls gut besetzt und auch der BV Bad Lippspringe hat eine gute Entwicklung genommen, seit Markus Kleine-Tebbe dort das Traineramt übernommen hat.“
Abgänge: Sascha Wohlann, Jean Dusinovic (beide Inter Bünde), Umut Uyanik (TuS Lohe), Garon Zeibig (BSC Blasheim), Lukas Hasse (Bünder SV), Bokan Hazem, Phillip Ueberschär (beide eigene 2. Mannschaft), Jan Kürten (Karriereende)
Zugänge: Harun Kizilboga (SC Peckeloh), Nick Mdoreuli (TuS Dornberg), Xemgin Ali Ammo (TuS Brake), Sam Sorge (Preußen Espelkamp), Aykut Soyak (Suryoye Paderborn), Mika Wagner (VfL Theesen), Aboubacar Camara (zuletzt vereinslos), Jannis Sassenberg (TuS Dielingen), Evren Turan (SC Herford), Florian Ernst (Spvg. Steinhagen)
Kader ohne Zugänge: Nino vom Hofe, Mourad El Hamdaoui, Nico Bergmann, Jonas Kreickenbaum, Louis Elsner, Jan Menne, Julian Czaja, Maximilian Cuwalsky, Orkun Tosun, Philip Ewert, Hashem Celik, Amir Severi, Sakir Gülec, Markus Bischoff, Oguz Peker, Nico Schneider, Jannik Golin
Trainer- und Funktionsteam: Holm Windmann (Trainer), Marcel Rieso (Co-Trainer), Michael Bigalk (Torwarttrainer), Thorsten Finne (Konditionstrainer), Jörg Heitmeier (Betreuer) Dorian Kronsbein (Physio), Bruno Gabel, Mike Tönsing (beide Sportliche Leiter)
Saisonziel: Im sicheren Mittelfeld landen
Favoriten: Delbrücker SC, TuS Dornberg, BV Bad Lippspringe