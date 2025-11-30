Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Fupa - Archiv-Foto - – Foto: Martin Lührmann
TUS Glane verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause
Viktoria Gesmold schwächte sich durch berechtigen Feldverweis
Nach zwei knappen Niederlagen geht der TUS Glane mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Mit 2:0 gewann die Mannschaft von Trainer Frank Rethmann beim starken Aufsteiger SV Viktoria Gesmold und hat noch alle Chance, in der Rückserie entscheidend in den Kampf um die Aufstiegsplätze einzugreifen.
Es war ein stark umkämpftes Spiel. Das 0:0 zur Halbzeit entsprach den gezeigten Leistungen. Direkt nach Wiederanpfiff ereignete sich die Schlüsselszene des Spiels. Der Gesmolder Mittelfeldspieler Jonas Schmeiduch sah von Schiedsrichter Chrispin Hehmann nach einem Foulspiel die rote Karte. In Überzahl war der nahm TUS Glane klar tonangebend und ging in nach einer knappen Stunde Spielzeit durch einen von Mathis Redder verwandelten Foulelfmeter in Führung. Die Gäste kontrollierten das Spiel und machten kurz vor dem Ende durch Carlo Twyrdy den Deckel auf die Partie.
Die Stimmen zum Spiel:
Gesmold II - TuS Glane 0:2.
"In der ersten Halbzeit war es ein intensives und ausgeglichenes Spiel. Aufgrund der etwas klareren Torchancen wäre ein Führung zur Halbzeit für uns möglich gewesen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kippt das Spiel durch den Platzverweis für Gesmold in unsere Richtung. Wenig später treffen wir per Strafstoß zum 1:0. In der Folge sind wir klar überlegen. Leider brauchen wir bis zur 88. Minute, um das entscheidende zweite Tor zu erzielen. Wir freuen uns nach den beiden Niederlagen gegen Kloster und Holzhausen nun mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann vom TUS Glane nach dem Spiel.
"Es war ein Spiel ohne große Torchancen. Eigentlich ein 0:0-Spiel. Nach der berechtigten roten Karte und dann kurz danach dem berechtigten Elfmeter war das Ding durch. Wir sind froh, dass jetzt Winterpause ist nach diesem intensiven Jahr," lautete das Statement von Trainer Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).