TUS Glane verabschiedet sich mit Sieg in die Winterpause

Gesmold II - TuS Glane 0:2.

"In der ersten Halbzeit war es ein intensives und ausgeglichenes Spiel. Aufgrund der etwas klareren Torchancen wäre ein Führung zur Halbzeit für uns möglich gewesen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kippt das Spiel durch den Platzverweis für Gesmold in unsere Richtung. Wenig später treffen wir per Strafstoß zum 1:0. In der Folge sind wir klar überlegen. Leider brauchen wir bis zur 88. Minute, um das entscheidende zweite Tor zu erzielen. Wir freuen uns nach den beiden Niederlagen gegen Kloster und Holzhausen nun mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen,“ sagte uns Trainer Frank Rethmann vom TUS Glane nach dem Spiel.

"Es war ein Spiel ohne große Torchancen. Eigentlich ein 0:0-Spiel. Nach der berechtigten roten Karte und dann kurz danach dem berechtigten Elfmeter war das Ding durch. Wir sind froh, dass jetzt Winterpause ist nach diesem intensiven Jahr," lautete das Statement von Trainer Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).