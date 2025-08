TUS Glane startet mit Kantersieg gegen Aufsteiger

Vier Gegentore in der ersten Halbzeit, alle nach Standards. In der zweiten Halbzeit haben wir im Grunde auch ordentlich verteidigt, einen Sonntagsnachmittagsschuss zum 6:0. Also in Summe ein Gegentor aus dem Spiel heraus. Selbst hatten wir aber kaum Torchancen. Wir sind eine junge, unerfahrene Truppe. Von daher ist das einkalkuliert. Die Einstellung war top, auch wenn sich das nach einem 0:6 blöd anhört,“ sagte Trainer Dennis Bolwin (SV Viktoria Gesmold) nach dem Spiel.